¿Va por TNT Sports o sólo por HBO MAX? Así se podrá ver el Unión La Calera vs. Universidad de Chile

El elenco universitario visita a Unión La Calera por la Fecha 5 de la Copa de la Liga con la obligación de lograr los tres puntos.

Se acabó la espera y esta tarde Universidad de Chile volverá a ver acción en la Copa de la Liga, toda vez que debe enfrentar a Unión La Calera por la Fecha 5 del Grupo D con la obligación de lograr los tres puntos.

El día de ayer, Audax Italiano derrotó 4-2 a Deportes La Serena en la Región de Coquimbo y, de momento, comanda la zona de los azules donde solo clasifica el primero de cada grupo a la siguiente etapa.

La U y Calera juegan esta tarde. | Foto: Photosport

La buena noticia para Fernando Gago es que la U sigue dependiendo de sí misma para clasificar a las semifinales: tiene tres puntos menos que Audax Italiano, pero mejor diferencia de gol y definen contra los itálicos en el Estadio Nacional.

Unión La Calera, por otro lado, ostenta los mismos 7 puntos que Universidad de Chile y buscará dar el batacazo a los azules para lograr un pequeño respiro en una temporada que, hasta el momento, ha sido para el olvido.

Unión La Calera vs. Universidad de Chile: ¿Cuándo y a qué hora?

El compromiso entre azules y caleranos arrancará este domingo 10 de mayo a las 3:30 de la tarde de Chile continental.

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TV: ¿Habrá transmisión?

Sí, el compromiso será llevado a los hogares por TNT Sports.

Internet: Así se podrá ver

Vía streaming se podrá ver en HBO MAX.