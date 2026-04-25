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Liga de Primera

Tras Ñublense vs. O’Higgins: así queda la tabla de la Liga de Primera 2026

El "Capo de Provincia" se hizo fuerte fuera de casa logrando tres valiosos puntos para meterse en la parte alta de la tabla.

Ñublense cae de local ante O'Higgins en el Nelson Oyarzún. (Foto: Photosport)
Ñublense cae de local ante O'Higgins en el Nelson Oyarzún. (Foto: Photosport)

O’Higgins se hizo fuerte como visitante y derrotó por 2-0 a Ñublense en el estadio Nelson Oyarzún, en un duelo donde los rancagüinos escalaron puestos importantes en la tabla para quedar en el segundo puesto.

El elenco celeste abrió la cuenta temprano en el compromiso. A los 13 minutos, Thiago Vecino aprovechó una oportunidad en el área para poner en ventaja a la visita y comenzar a inclinar el partido a su favor.

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Con el correr de los minutos, O’Higgins mantuvo el orden y logró ampliar las cifras a los 34’, cuando Francisco Agustín González apareció para marcar el 2-0 y dar mayor tranquilidad a su equipo antes del descanso.

En el tramo final, el partido se tensionó y terminó con una expulsión en Ñublense: Sebastián Valencia vio la tarjeta roja a los 90+5’, cerrando una jornada amarga para los locales en Chillán.

Así quedan en la tabla de posiciones

Con este resultado, O’Higgins escala al segundo lugar con 19 puntos, consolidándose como uno de los protagonistas del torneo.

Por su parte, Ñublense se queda en el sexto puesto con 17 unidades, perdiendo terreno en la parte alta de la clasificación.

#EquiposPTSJGol+/-GEP
1Limache211125:1114632
2O’Higgins191117:161614
3Huachipato181018:144604
4Colo Colo1899:54603
5U. Católica171024:168523
6Ñublense171111:92452
7Coquimbo161014:122514
8U. de Chile141010:64352
9Palestino141114:18-4425
10U. de Concepción14108:17-9424
11La Serena131013:14-1343
12Everton12109:90334
13Audax Italiano111115:16-1326
14Cobresal101016:20-4316
15U. La Calera101110:21-11317
16Dep. Concepción8118:17-9227
Bastián Gómez
Bastián Gómez
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