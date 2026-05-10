El cuadro local se quedó con un triunfo importantísimo en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar. Todo se definirá en la última jornada.

Unión La Calera se impuso en casa y derrotó 1-0 a Universidad de Chile por la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa de la Liga. El conjunto cementero se ilusiona con las semifinales: el azul está con pie fuera.

En el minuto 33 del encuentro, Carlo Villanueva anotó el único tanto. Tras una serie de desajustes de la visita, el mediocampista venció la resistencia rival y le entregó el triunfo a su club.

De esta manera, el equipo dirigido por Martín Cicotello suma 10 puntos y comparte la cima con Audax Italiano. Sin embargo, el elenco itálico está consiguiendo la clasificación (primero en el grupo D) por diferencia de gol.

Por su parte, Universidad de Chile quedó en la tercera ubicación con siete unidades. En la última jornada, tendrá que alcanzar una variante de resultados para ingresar a la ronda de los cuatro mejores del certamen.

Unión La Calera derrotó 1-0 a Universidad de Chile por la Copa de la Liga. (Imagen: Photosport)

Así está la tabla de posiciones del grupo D de la Copa de la Liga

Pos. Equipo PJ PG PE PP Goles Pts. 1 Audax Italiano 5 3 1 1 10:7 10 2 U. La Calera 5 3 1 1 5:3 10 3 U. de Chile 5 2 1 2 10:5 7 4 D. La Serena 5 0 1 4 6:16 1