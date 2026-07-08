Esta noche comienzan las semifinales de la Copa de la Liga 2026, torneo que se reanuda en su etapa decisiva después de un mes.

Luego de un mes desde que terminó la fase de grupos, este miércoles se reanuda la Copa de la Liga con su primer choque de semifinales, donde se enfrentarán Unión La Calera y Coquimbo Unido.

Los Cementeros y Los Piratas se ven las caras esta noche en el interior de la Quinta Región por la ida de esta primera llave, pues mañana (jueves) en la otra se enfrentarán Ñublense y O’Higgins.

Cabe recordar que estos cuatro contendores buscan convertirse en el primer campeón de este nuevo torneo que tiene el fútbol chileno, que tiene como objetivo rellenar el calendario y cumplir con los contratos de televisación.

En esta jornada, La Calera arrancará de local ante el último campeón de la Liga de Primera, luego de quedar como líder del Grupo D, donde eliminó a Audax Italiano, Universidad de Chile y Deportes La Serena.

Mientras que los aurinegros se quedaron con el primer lugar del Grupo A, en el que dejaron en el camino nada más que a Colo Colo, que llegaba como gran favorito. También se impusieron a Huachipato y Deportes Concepción.

Remarcar que estas semifinales son en partidos de ida y vuelta. Las revanchas se disputarán el fin de semana, específicamente el próximo domingo.

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Este es el trofeo que se llevará el campeón de la Copa de la Liga. (Foto: Photosport)

¿A qué hora es el partido de Unión La Calera vs. Coquimbo Unido?

El partido de ida entre Unión La Calera y Coquimbo Unido se juega este miércoles 8 de julio a las 19:00 horas en el Estadio Nicolás Chahuán Nasar.

¿Quién transmite esta semifinal?

Este partido así como todas las semifinales de la Copa de la Liga NO tendrán transmisión por televisión y la ÚNICA FORMA de verlas será a través de la plataforma HBO Max con suscripción a TNT Sports.

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Cabe recordar que en la fase de grupos también hubo partidos que solo fueron por streaming, como Deportes La Serena vs. U. de Chile, Colo Colo vs. Deportes Concepción y Coquimbo Unido vs. Huachipato.

En síntesis