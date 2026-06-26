Universidad de Chile vs. Colo Colo: fecha y horario confirmado para el Superclásico en la Liga de Primera

En las últimas horas la ANFP dio a conocer el horario y fecha para una nueva edición del Superclásico.

El fútbol chileno no ha parado a pesar del desarrollo de la Copa del Mundo, en donde si bien se puso pausa a lo que fue la Liga de Primera, se sigue el fútbol con lo que ha sido la Copa Chile y próximamente, la etapa de definición de la Copa de la Liga.

Durante las últimas horas, desde la ANFP dieron a conocer una importante información y se trata de la calendarización de partidos para lo que será la segunda parte del torneo nacional, en la que se programó desde la fecha 16 a las 24 de la Liga de Primera.

Dentro de estas programaciones, se conoció la fecha y horario para lo que será la edición 200° del Superclásico del fútbol chileno entre Universidad de Chile y Colo Colo.

Este compromiso entre ‘Azules’ y ‘Albos’ quedó pactado para el domingo 23 de agosto a partir de las 15:00 horas en el Estadio Nacional.

La U y Colo Colo se volverán a ver las caras | Foto: Photosport

Así que ahora los hinchas de la Universidad de Chile y Colo Colo ya tienen todo preparado para lo que será el compromiso más importante del fútbol chileno, el que llega a su edición 200°.

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Cabe recordar que el último duelo entre ambos equipos fue en la fecha 5° de la Liga de Primera en el Estadio Monumental, en donde la Universidad de Chile se impuso por 1-0 ante Colo Colo con el solitario tanto de Matías Zaldivia.

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