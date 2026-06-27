VIDEO | La reacción de Quevedo tras recibir camiseta de un club grande de Chile: “Está durísima”

El cantante español protagonizó un nuevo momento viral en su visita a Chile, luego de recibir un inesperado regalo ligado al fútbol chileno.

El cantante español Quevedo, referente del reguetón, pop rap y trap latino, se encuentra en Chile en el marco de sus actividades musicales, generando gran expectación entre sus fanáticos en el país.

Su visita no ha pasado desapercibida y rápidamente ha protagonizado distintos momentos que han comenzado a circular en redes sociales, alimentando la interacción con sus seguidores.

En ese contexto, el artista ha recibido muestras de cariño desde distintos sectores, incluyendo gestos vinculados al fútbol chileno, donde la mezcla entre música y deporte suele generar contenido viral de inmediato.

Quevedo recibe la camiseta de Universidad de Chile

Fue en el programa Tamo En Vivo de La Junta Plus donde el intérprete de éxitos como “Columbia”, “Cayó la Noche”, “FENET”, “Playa del Inglés” y “El Tonto” recibió un regalo de Universidad de Chile.

El momento ocurrió cuando abrió el obsequio y se encontró con una camiseta personalizada del club laico. Su reacción no tardó en viralizarse: “¿Esta es la nueva? Esta durísima esta”.

Quevedo mostrando su nueva camiseta de la U | FOTO: Captura

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Cabe recordar que el oriundo de Madrid ya había posado con la camiseta del Romántico Viajero e incluso había besado el escuado en la previa a su concierto en el Movistar Arena de Santiago, lo que había desatado la locura de los hinchas bullangueros en redes.

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