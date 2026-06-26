Lucas Romero se despide de Universidad de Chile con emotivas palabras: esto publicó en Instagram

El mediocampista paraguayo utilizó sus redes sociales para cerrar su etapa en Universidad de Chile con palabras dedicadas al club y a los hinchas.

Universidad de Chile vive días de cambios en medio del mercado de pases, donde comienzan a concretarse movimientos importantes pensando en la segunda parte de la temporada.

Uno de los nombres que dejó el Centro Deportivo Azul (CDA) fue Lucas Romero, mediocampista que continuará su carrera en FC Juárez de México tras cerrar su etapa en el Romántico Viajero.

El volante de 32 años no logró tener demasiada continuidad de la mano de Fernando Gago desde su llegada proveniente de Recoleta FC de Paraguay, lo que terminó decantando su salida.

El adiós de Lucas Romero a la U

A través de su cuenta de Instagram, Romero publicó un emotivo mensaje para despedirse de la U y agradecer a quienes lo acompañaron durante este proceso.

“Gracias Universidad de Chile. Gracias a mis compañeros, al cuerpo técnico, a los funcionarios y, especialmente, a los hinchas por el cariño y el apoyo incondicional durante todo este tiempo”, escribió.

Lucas Romero disputó siete partidos con la camiseta de la U | FOTO: Felipe Zanca/Photosport

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Luego agregó: “Me voy agradecido por todo lo vivido y con la tranquilidad de haber dado siempre lo mejor de mí”.

Finalmente, Romero cerró con un mensaje dedicado a la familia azul: “A toda la familia azul, gracias por acompañarme y hacerme sentir como en casa. Les deseo el mayor de los éxitos para lo que viene. ¡Gracias por todo!”.

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En resumen…