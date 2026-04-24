El chileno Víctor “Sikosis” Valenzuela atraviesa el mejor momento de su carrera luego de concretar su llegada a la UFC, posicionándose como uno de los nombres emergentes de las artes marciales mixtas en Sudamérica.

“Sikosis” viene de dar un golpe sobre la mesa en su última presentación, donde derrotó por TKO al japonés Yusaku Kinoshita en el evento Lemino Shooto, en un combate que resultó clave para abrirle nuevamente las puertas de la élite.

Ese triunfo no solo reafirmó su nivel, sino que también dejó en evidencia su principal arma: la potencia de sus golpes. El nacional ha construido gran parte de su carrera a base de finalizaciones, transformándose en un rival peligroso en cualquier momento del combate.

¿A qué hora pelea Sikosis en UFC?

El esperado debut de Valenzuela será este sábado 25 de abril, cuando enfrente al estadounidense Max Griffin en la cartelera de UFC.

El chileno estará en el segundo turno de la cartelera preliminar, por lo que su combate está programado aproximadamente para las 17:30 horas de Chile, en una oportunidad clave para comenzar a hacerse un nombre en la compañía más importante del mundo.

Además, “Sikosis” ya superó sin problemas el pesaje de este viernes, quedando completamente listo para su estreno en el octágono.

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Un récord sólido y un poder de nocaut que ilusiona a Chile

Víctor Valenzuela llega a la UFC con un registro profesional de 13 victorias y 4 derrotas, números que reflejan su crecimiento en el circuito internacional.

De esos triunfos, siete han sido por KO o TKO, lo que evidencia su capacidad para cerrar peleas antes del límite, una característica muy valorada dentro de la compañía.

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En su historial reciente también figura su paso por el Dana White’s Contender Series, donde cayó ante el brasileño Michael Oliveira. Sin embargo, lejos de ser un retroceso, esa experiencia le permitió ajustar su juego y regresar más fuerte.

Desde entonces, “Sikosis” ha mostrado una evolución clara, sumando victorias importantes que finalmente lo llevaron a cumplir su sueño: pelear en la UFC. Ahora, con confianza y poder en sus manos, buscará dar el golpe en su debut.

DATOS CLAVE

El chileno Víctor Valenzuela debutará en UFC este sábado 25 de abril contra Max Griffin.

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“Sikosis” llega con un récord de 13 victorias y 4 derrotas tras vencer a Kinoshita.