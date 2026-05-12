El jugador tendría su primera experiencia en el profesionalismo a sus 17 años.

Colo Colo ya tiene prácticamente todo listo para enfrentar un duelo clave ante Coquimbo Unido por la fecha pendiente de la Copa de la Liga. El elenco dirigido por Fernando Ortiz visitará el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso con la misión de conseguir un triunfo que le asegure la clasificación a las semifinales del torneo.

Y en la antesala del compromiso apareció una gran sorpresa en la lista de convocados. Según informó El Canal de Edson, el joven delantero Franco Garrido fue incluido por el “Tano” Ortiz para el viaje al norte, convirtiéndose en una de las grandes novedades de cara a este compromiso.

Franco Garrido, nieto de Carlos Caszely, aparece como sorpresa en Colo Colo

El atacante de apenas 17 años, formado en el Semillero Albo y nieto del histórico Carlos Caszely, se ganó un lugar en la citación luego de varias semanas entrenando junto al primer equipo.

Su inclusión también se explica por la inesperada baja de Maximiliano Romero, quien presentó molestias físicas de último minuto y quedó descartado para enfrentar a los Piratas.

El nieto de Caszely podría tener su gran chance frente a Coquimbo Unido (Foto: Photosport)

De esta manera, Franco Garrido tendrá la gran oportunidad de estar al menos en el banco de suplentes en uno de los partidos más importantes de Colo Colo en la temporada, esperando sumar eventualmente sus primeros minutos con el plantel profesional.

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Fernando Ortiz, eso sí, ya tendría definida la ofensiva titular para ir por los tres puntos en Coquimbo. El ataque estaría compuesto por Leandro Hernández, Yastin Cuevas y Francisco Marchant.

Mientras tanto, el resto de la formación sería con Gabriel Maureira en portería; Jeyson Rojas, Jonathan Villagra, Joaquín Sosa y Diego Ulloa en defensa; Álvaro Madrid, Tomás Alarcón y Víctor Felipe Méndez en el mediocampo.

¿Cuándo juega Colo Colo vs Coquimbo Unido?

El compromiso entre Coquimbo Unido y Colo Colo se disputará este miércoles 13 de mayo desde las 19:00 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

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El duelo corresponde a la cuarta fecha pendiente de la Copa de la Liga y podría definir la clasificación del Cacique a las semifinales del certamen.

DATOS CLAVE

Franco Garrido, nieto de Carlos Caszely, sería convocado por primera vez a sus 17 años.

El partido contra Coquimbo Unido se disputa el miércoles 13 de mayo a las 19:00.

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