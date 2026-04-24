Los deportes de contacto en Chile se preparan para una jornada histórica. Este sábado 25 de abril, las MMA se visten de gala y acá en BOLAVIP te contamos sobre los cuatro peleadores nacionales a los que debes poner ojo.

“Sikosis” acepta en corto aviso para cumplir su sueño en UFC

Partiendo por el más importante a nivel mediático, Víctor “Sikosis” Valenzuela hará su debut en UFC de forma sorpresiva. El oriundo de Pedro Aguirre Cerda es el segundo chileno en simultáneo (con La Jaula Bahamondes) con contrato en la compañía y el tercero en rigor contando desde Diego “Pitbull” Rivas.

A sus 32 años, tras derrotar de forma impecable a Yusaku Kinoshita en el evento Lemino Shooto realizado en Japón, “Sikosis” hará su estreno tras aceptar en corto aviso para enfrentar al veterano Max Griffin.

¿A qué hora pelea Víctor Valenzuela? Se estima que su combate sea a eso de las 17:30 horas de Chile, dado que su pelea es la segunda de la cartelera preliminar que comenzará a las 17:00.

De todos los combates de chilenos en el exterior, este es el único que no va totalmente gratis ya que solo se puede ver a través de Paramount+ mediante suscripción de pago.

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Vuelve el “Tanke” Ewert y va por el oro

Al igual que “Sikosis”, Christopher “Tanke” Ewert estuvo en la temporada 2025 de Dana White’s Contender Series, ambos corriendo la misma suerte y no logrando firmar de inmediato con la máxima empresa de MMA en el mundo.

El oriundo de Maipú luego cayó en LFA ante Andrew Stewart por TKO en el primer asalto, consumando las primeras dos derrotas de su récord que, antes de aquello, registraba un impecable 7 a 0.

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Esta vez, el “Tanke” encabezará la cartelera del evento y se medirá ante el colombiano Cristian Giraldo por el título de peso semicompleto de la compañía MFL. ¿A qué hora? El evento comienza a las 20:45 de Chile y son nueve combates en total, estando el chileno en el último turno. Debería subir a la jaula pasadas las 23:00 horas.

La pelea del “Tanke” se podrá ver 100% gratis a través del canal de YouTube de MFL.

Makakoflow: con la azul bien puesta en busca de su máximo sueño en UFC

Al igual que en su última pelea, esta vez, Arturo Vergara vuelve a Samurai Fight House para enfrentar al boliviano Álvaro Quiroga.

Esta vez su desafío es mayor: está en juego el título peso gallo de la compañía, aunque su meta sigue estando más que clara y, al igual que “Jaula” y “Sikosis”, quiere trabajar en la empresa de Dana White.

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“No esperen nada menos de Makakoflow porque va a ser otra victoria, otro nocaut. Poniendo mi nombre más cerca de UFC. Esta pelea es muy importante por eso más que nada”, lanzó hace unos días a BOLAVIP.

Ojo: el combate de “Makakoflow”, el fanático hincha de Universidad de Chile, será a eso de las 20:30 o 21:00 horas de Chile y su pelea se podrá ver gratuitamente a través del canal de SFH de Youtube.

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“Tiroloco” Ferreira busca redimirse ante un ex UFC

Ojo con este récord: 13 victorias y 2 derrotas. Le pertenece a José “Tiroloco” Ferreria, quien se enfrentará al ruso Viacheslav Borshchev, quien tendrá su primera pelea tras dejar UFC en 2025.

La velada también está pactada para las 21:00 horas en el evento XFC 54. Sin embargo, no existe un cronograma oficial, por lo que desconocemos el horarios exacto del combate de Ferreira.

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Los horarios para la jornada histórica en las MMA chilenas

En resumen: Víctor “Sikosis” Valenzuela será quien abra la jornada y de qué manera con su debut en UFC. Su pelea será a las 17:30 horas. Le sigue “Makako” quien peleará entre 20:30 y 21:00 horas.

Más tarde debería pelear “Tiroloco” Ferreira y, de seguro, pasadas las 23:00 o incluso a eso de las 23:30, el “Tanke” buscará poner, tal vez, un broche más que dorado para las artes marciales mixtas en Chile.

DATOS CLAVE

Víctor “Sikosis” Valenzuela debuta este sábado en UFC enfrentando al veterano Max Griffin.

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Christopher “Tanke” Ewert disputará el título semicompleto de MFL ante el colombiano Cristian Giraldo.

El peleador Arturo “Makako” Vergara busca el cinturón de peso gallo en Samurai Fight House.

El chileno José “Tiroloco” Ferreira enfrentará al ruso Viacheslav Borshchev en el evento XFC 54.

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