El ex jugador de los albos se transformó en referente en Alianza Lima y ayer levantó su primer título con el equipo peruano.

Alianza Lima derrotó el día de ayer por 3-0 al Chankas CYC por la liga peruana y se consolidó como campeón del Torneo Apertura 2026, en donde Esteban Pavez fue uno de los grandes protagonistas que tuvo el cuadro del país hermano.

En la previa del encuentro el formado en las inferiores de Colo Colo habló con la prensa y enterró por completo sus últimos días en el Cacique: “La verdad que contento, estoy feliz acá. Fue un muy buen cambio que hice de cambiarme de Colo Colo para acá. Cuando hubo la intención del profe no lo dude y quise venir”.

Pavez hizo la pretemporada en Uruguay y se marchó. | Foto: Photosport

En esa línea, Esteban Pavez responde al cariño que ha recibido por parte de los hinchas, más allá de su nacionalidad y la rivalidad entre Chile y Perú: “El cariño de la gente me lo tomo de muy buena manera, estoy feliz y doy todo en la cancha. Espero seguir mucho tiempo acá”.

Lo cierto es que Esteban Pavez fue muy cuestionado por los hinchas de Colo Colo en el año del centenario, donde muchos de ellos lo apuntaron como uno de los responsables de la pésima temporada que tuvieron los albos.

Críticas más, críticas menos, Esteban Pavez brilla en Perú, levantó su primer título con el elenco peruano y los hinchas de Alianza Lima piden a viva voz que el mediocampista chileno siga por más tiempo en el club.

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En síntesis

Alianza Lima derrotó 3-0 a Chankas CYC y es campeón del Torneo Apertura 2026.

El futbolista chileno Esteban Pavez se coronó campeón tras dejar las inferiores de Colo Colo.

Los hinchas de Colo Colo criticaron a Pavez por la pésima temporada del centenario.