Violencia en el Ascenso: Registran golpiza de hinchas de Unión Española a forofos de San Felipe por gritar un gol

El acto de violencia que se vivió en el duelo entre Unión Española y Unión San Felipe.

La Liga de Ascenso nos dejaba para cerrar su fecha 15° el duelo entre Unión Española y Unión San Felipe, en un intenso encuentro en el que terminaron igualando a dos tantos en el Estadio Santa Laura.

Dentro de lo que fue este duelo, un triste suceso fue el que se vivió en el recinto de Independencia, en el que los hinchas fueron protagonistas de un hecho de violencia.

En las redes sociales se ha difundido a un grupo de hinchas de Unión Española quienes agredieron a un simpatizante de Unión San Felipe tras lo que fue el 2-1 momentáneo de los visitantes en la parte final del encuentro.

Según comentan los asistentes, habrían aparecido unos hinchas del conjunto del ‘Uní Uní’ en localidades de la Unión Española, en la que gritaron el gol y por esto, los hinchas locales no aguantaron y llegaron a la violencia ante estos hinchas.

VIDEO: REVISA ESTE TENSO MOMENTO EN SANTA LAURA