¿Básico o Premium? La única señal de TNT Sports que transmite Wanderers vs. Magallanes en Primera B

Santiago Wanderers y Magallanes enfrentan un partido clave en la lucha por el ascenso en el reducto de Playa Ancha.

Santiago Wanderers y Magallanes protagonizarán este sábado un atractivo duelo por la Fecha 23 de la Primera B, en un partido clave en la la lucha por el ascenso directo en la parte alta de la tabla de posiciones.

Los Caturros llegan al encuentro en el primer lugar con 38 puntos, aunque igualados con Cobreloa y favorecidos por una mejor diferencia de goles. El elenco de Valparaíso alcanzó a los loínos en la cima la fecha pasada y ahora buscará hacerse fuerte en Playa Ancha para mantenerse como líder de la Liga de Ascenso.

Al frente estará Magallanes, que marcha en el tercer puesto con 35 unidades. La Academia necesita una victoria como visitante para alcanzar los 38 puntos y meterse de lleno en la pelea por el primer lugar, aunque quedará a la espera de lo que ocurra el lunes, cuando Cobreloa enfrente a San Marcos de Arica.

Wanderers y Magallanes protagonizan un duelo clave en Primera B

Últimos resultados…

Wanderers llega con confianza tras imponerse por 1-0 a San Luis como visitante en Quillota, resultado que le permitió seguir prendido en la lucha por el liderato. Magallanes, en tanto, también viene de celebrar por la cuenta mínima, luego de derrotar a Santa Cruz en la fecha anterior.

A qué hora juegan Wanderers vs. Magallanes por Primera B

El duelo entre Santiago Wanderers y Magallanes se disputará este sábado 29 de agosto, a partir de las 15:00 horas, en el Estadio Elías Figueroa Brander del cerro Playa Ancha.

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Quién transmite EN VIVO Wanderers vs. Magallanes

El encuentro entre Santiago Wanderers y Magallanes será transmitido en vivo por TNT Sports Premium. Además, el partido podrá seguirse vía streaming a través de HBO Max.

Tabla de posiciones Primera B