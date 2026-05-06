El propietario de San Felipe calificó de "indigna" la derrota ante San Luis y arremetió contra la relación entre los jugadores y el cuerpo técnico

La estrepitosa caída de Unión San Felipe ante San Luis de Quillota no solo dejó heridas en la tabla, sino que desató una tormenta de proporciones en la directiva albirroja. En una conversación sin filtros con PrimeraBChile, el dueño del club, Raúl Delgado, no tuvo piedad para calificar el desempeño de sus dirigidos en la cancha de Quillota.

El dirigente tildó la actuación del equipo como “penosa, indigna de un equipo profesional”, asegurando además que lo visto “hace pensar en un tremendo distanciamiento entre cuerpo técnico y jugadores” y representa “una falta de respeto a los hinchas y a la camiseta”.

La crisis se profundizó al conocerse que el ciclo de Luis Landeros como director técnico estuvo a minutos de terminar, pero una insólita traba contractual impidió su salida. Según reveló el propio Delgado, existió un acuerdo para la desvinculación con el estratega, quien estaba dispuesto a dar un paso al costado tras los malos resultados, pero el movimiento se frustró por las exigencias de su cuerpo técnico.

“Hubo acuerdo para la desvinculación con Landeros, pero no con su ayudante. Entonces, seguirán a cargo del plantel. Se van juntos o se quedan. Están en su derecho, pero es poco serio”, manifestó el directivo con evidente molestia.

Raúl Delgado furioso con la derrota de San Felipe (PrimeraBChile)

El mandamás del cuadro sanfelipeño fue más allá y puso en duda la credibilidad que el plantel aún sostiene sobre el cuerpo técnico de Landeros. Al ser consultado sobre si los futbolistas le han quitado el respaldo al entrenador, Delgado expuso que “desde afuera da la sensación de que es así”, recalcando que el único motivo por el que el DT sigue en el cargo es la negativa de su asistente a la propuesta económica del club.

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Delgado sigue disparando

Sobre el ambiente dentro del vestuario, Delgado se refirió a los rumores que indicaban una supuesta pelea interna tras el compromiso jugado en Quillota. El directivo afirmó no tener conocimiento directo de algún altercado físico, pero fue enfático al señalar que el camino para levantar el rendimiento del equipo pasa por recuperar valores que, a su juicio, se han extraviado en el proceso actual.

“Con trabajo, sentido común, responsabilidad, profesionalismo, muchas de esas cosas que faltan”, enumeró como los pilares necesarios para revertir el complejo presente que atraviesa el club.

Finalmente, el propietario de Unión San Felipe envió un mensaje directo al cuerpo técnico sobre la ética deportiva ante la falta de éxitos deportivos. Con dureza, Delgado sentenció que en el fútbol se debe “tener dignidad para dar un paso al costado cuando los resultados no se dan”, dejando clara su postura de que la continuidad actual carece de respaldo moral por parte de la cúpula directiva.