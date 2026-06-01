En medio del gran momento de los equipos masculinos y femeninos de Colo Colo, hacen un fuerte llamado por la localía en el Estadio Monumental.

En Colo Colo todo era alegría tras los sendos triunfos que consiguieron el fin de semana, tanto en la Liga de Primera como en la Liga Femenina.

El equipo masculino se impuso por 4-2 a Deportes La Serena de visita en la Cuarta Región, siendo el gran líder del torneo con 33 puntos. Mientras que el plantel femenino hizo lo suyo goleando por 5-1 a Huachipato siendo local en La Pintana.

Pese al abultado resultado de las albas, hubo un reclamo que hizo públicamente la arquera Ryann Torrero y que tiene que ver con la localía, pues en esta fecha no la pudieron ejercer en el Estadio Monumental.

“Honestamente, me encantaría jugar en el Monumental, porque es nuestra casa. Cambiando de canchas parece difícil”, lanzó Torrero tras el triunfo sobre las Acereros.

Y si bien agradeció la hospitalidad en el Municipal de La Pintana, dejó claro que no es lo mismo que jugar en La Ruca.

“Obviamente tenemos mucha apreciación que nos gusta este estadio para que podamos jugar acá, pero no hay nada mejor que jugar en casa”, completó la seleccionada nacional.

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La incertidumbre por la cancha del Monumental

Esta situación se da porque en el reducto de Macul están recuperando la cancha tras el concierto del artista argentino Milo J, del pasado 23 de mayo, que convocó a cerca de 50 mil personas.

Es más, el Cacique también tuvo que reservar el Estadio Nacional para su próximo partido de local contra Cobresal, pues no hay certezas de que el campo de juego esté en óptimas condiciones para el 13 de junio.

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En síntesis