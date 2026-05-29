El campeonato de ascenso más emocionante de los últimos años entra en tierra derecha y promete una nueva jornada de emociones al límite.

En BOLAVIP te traemos la programación oficial, los estadios y las coordenadas de la fecha 14 de la Primera B para que no te pierdas ningún detalle del torneo.

La jornada de fin de semana arrancará con todo el sábado 30 de mayo con cuatro partidos en simultáneo que moverán con fuerza la aguja de la tabla de posiciones.

Uno de los duelos más atractivos será el que protagonice Deportes Puerto Montt en su visita al Valle del Aconcagua, en lo que será su primer partido oficial tras la bullada y sorpresiva renuncia de Emiliano Astorga a la banca técnica.

Sábado 30 de mayo:

Deportes Recoleta vs. San Luis de Quillota: 12:30 horas | Estadio Municipal de Recoleta.

12:30 horas | Estadio Municipal de Recoleta. Santiago Wanderers vs. Unión Española: 12:30 horas | Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

12:30 horas | Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso. Unión San Felipe vs. Deportes Puerto Montt: 15:00 horas | Estadio Municipal de San Felipe.

15:00 horas | Estadio Municipal de San Felipe. San Marcos de Arica vs. Deportes Temuco: 20:00 horas | Estadio Carlos Dittborn.

Unión Española tiene la misión de bajar a uno de los punteros, Santiago Wanderers.

El norte se enciende entre domingo y lunes

La acción continuará el domingo 31 de mayo con el cruce de Magallanes en la Región Metropolitana y un choque de alta tensión en la exigente altura de Calama. Para cerrar la fecha, el lunes 1 de junio se vivirán dos compromisos en horario estelar que prometen cerrar la jornada con broche de oro.

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Domingo 31 de mayo:

Magallanes vs. Deportes Iquique: 12:30 horas | Estadio Municipal de San Bernardo.

12:30 horas | Estadio Municipal de San Bernardo. Cobreloa vs. Rangers de Talca: 17:30 horas | Estadio Zorros del Desierto de Calama.

Lunes 1 de junio: