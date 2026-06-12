El ambiente en Calama se encuentra en pleno proceso de definiciones de cara a los próximos desafíos institucionales. El gerente deportivo de Cobreloa, Mauro Pozo, conversó con los medios de comunicación locales para detallar la planificación deportiva e institucional que están liderando.

En una extensa ronda de preguntas, que sufrió un corte abrupto antes del cierre, el directivo loíno descartó de plano el fichaje de Felipe Flores y rayó la cancha respecto a la realidad del presupuesto para nuevas incorporaciones.

“Nosotros hoy día estamos enfocados en, obviamente, recuperar a los jugadores lesionados. El club hoy día está muy ordenado económicamente, sabemos la urgencia que tenemos en el desarrollo institucional, pero también va de la mano con el tema económico, que en eso hemos sido súper respetuosos desde el día uno que estamos acá. Traer tres jugadores hoy día, yo creo que sería una utopía por lo que te decía recién en el tema económico”, transparentó de manera honesta el directivo minero.

En esa misma línea, Mauro Pozo aclaró que si bien el cuerpo técnico del club ha puesto ciertos perfiles sobre la mesa, la búsqueda se concentrará en un máximo de una o dos alternativas que se adecúen a los parámetros de la billetera naranja, recalcando que no hipotecarán la estabilidad de la institución por nombres rimbombantes.

“Si llega uno, bienvenido, que venga a sumar y aportar. Si son dos… pero ya con tres, te insisto, es un tema económico”, remarcó con lucidez.

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El portazo a Felipe Flores y la nula intención de dejar partir figuras

Frente al incesante desfile de nombres que vinculan a distintas figuras del medio criollo con los Zorros del Desierto en las redes sociales, el personero fue tajante al descartar de plano el arribo del delantero ex Colo Colo, Felipe Flores, confirmando que el ariete no está dentro de la órbita del proyecto deportivo en Calama. “En redes sociales se ven muchos jugadores, como te digo, hay muchos jugadores dando vuelta, muchos jugadores para todos… y para todos dicen que es Cobreloa. Nosotros tenemos una comunicación permanente con el cuerpo técnico”, sentenció barriendo con el rumor.

Por último, Pozo transmitió tranquilidad a la parcialidad naranja al blindar a las principales figuras del actual plantel, descartando que existan cláusulas de salida vigentes que amenacen con desarmar el esquema de cara a la segunda rueda. “Muchos jugadores tienen contrato. A ver, si ir más lejos, creo que ninguno tiene cláusula de salida. Entonces, si llegaran a preguntar por alguno, obviamente se podrá evaluar, pero estamos muy contentos con lo que hemos formado”, concluyó, reafirmando que no tienen intenciones de mermar el actual plantel minero.