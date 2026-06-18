¡Inesperado! El jugador que podría volver a Colo Colo para la segunda rueda: “El club intentaría rescindir el préstamo”

El futuro de un jugador que pertenece a Colo Colo comienza a tomar un giro inesperado en medio de su actual préstamo en el fútbol chileno.

En Colo Colo siguen atentos a los movimientos de sus jugadores cedidos en distintos equipos del fútbol chileno, en medio de la planificación de cara al segundo semestre de la Liga de Primera 2026.

En ese escenario, algunos casos empiezan a generar ruido en el Estadio Monumental, sobre todo aquellos futbolistas que no han logrado consolidarse en sus respectivos clubes y podrían ver interrumpida su cesión antes de lo previsto.

La situación abre la puerta a eventuales retornos anticipados, siempre que exista acuerdo entre las partes y se respeten las condiciones de cada contrato.

Dylan Portilla no tuvo protagonismo en Santiago Wanderers

Según información del periodista Nicolás Ríos a través de su cuenta de X (ex Twitter), uno de los nombres que aparece en este escenario es Dylan Portilla, quien no sería considerado en Santiago Wanderers y podría dejar su préstamo antes de tiempo.

“El club intentaría llegar a un acuerdo con Colo Colo para rescindir el préstamo”, publicó el comunicador.

El mediocampista de 22 años ha disputado 4 partidos con el cuadro de Valparaíso | FOTO: Photosport

Publicidad

Luego, ante la consulta de un hincha caturro sobre si la decisión tenía relación con refuerzos, Ríos aclaró: “No, solo porque son jugadores sin consideración por parte de Francisco Palladino”.

De esta forma, Portilla podría volver a “La Ruca” y quedar a la espera de lo que decida Fernando Ortiz, quien tendrá la última palabra sobre si lo considera en el plantel albo o si deberá buscar nuevamente minutos fuera de Macul.

En resumen…

Dylan Portilla no sería considerado en Santiago Wanderers y podría terminar su préstamo antes de lo previsto. En ese escenario, los caturros evalúan la opción de rescindir el acuerdo con Colo Colo para facilitar su eventual regreso al Estadio Monumental, a la espera de la decisión de Fernando Ortiz sobre su futuro.