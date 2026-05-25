El goleador se vistió de héroe al marcar un golazo que desató la algarabía minera y que, en conversación exclusiva, detalló la curiosa trastienda de su definición.

La lucha en la Primera B por el ansiado boleto a la división de honor del fútbol chileno no da tregua y en Calama la ilusión está más viva que nunca. Tras un partido de alta intensidad, Cobreloa se quedó con un valioso empate ante Deportes Recoleta en una cancha sumamente compleja.

El trámite del compromiso estuvo lejos de ser sencillo para los dirigidos por el cuadro naranja. En un reducto de dimensiones reducidas y ante un rival incómodo, Cobreloa tuvo que extremar recursos para romper el cerrojo defensivo. Fue ahí cuando apareció la genialidad de Gotti para conectar de forma perfecta un balón que parecía perdido.

“Cuando la recibe Peyota (Delgado), yo sabía que él probablemente me buscaría ahí, y bueno, me quedó un poquito atrás, por eso la acomodé con la cabeza”, relató el ariete con total naturalidad en conversación con En La Línea Deportes.

Para fortuna de las huestes calameñas, la pirueta dio frutos: “Gracias a Dios entró… el gol sirve para llevarnos un puntito para Calama”, valoró el goleador, destacando también la anotación de Gary Insaurralde y el tremendo sacrificio colectivo de todas las líneas del plantel.

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Parecía que Cobreloa se iba en desventaja al descanso ante Recoleta, que se puso 1-0 arriba con anotación de Germán Estigarribia, pero los Zorros del Desierto igualaron gracias a esta espectacular chilena de Gustavo Gotti… pic.twitter.com/US3kWjuAgW — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) May 21, 2026

La cruda realidad de la Primera B: “Falta un montón”

Pese a rescatar una unidad que los mantiene firmes en la parte alta de la tabla de posiciones, el delantero mantiene los pies sobre la tierra y advierte que el camino hacia el ascenso directo será una verdadera batalla de largo aliento.

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“Falta mucho, faltan dos fechas todavía para que termine la primera rueda y toda una segunda rueda. Falta un montón”, analizó Gotti con mesura. Sin embargo, el atacante sacó pecho por la mística y la unión que se respira dentro del camarín minero: “Lo importante es que el equipo hace un sacrificio en todas sus líneas, hay un buen grupo, hay una buena cohesión y eso te acerca un poco más a donde queremos estar”, enfatizó, poniendo de inmediato la mirada en el próximo desafío ante Rangers de Talca.

Alarma en la enfermería: Las bajas que preocupan al norte

No todo fue celebración para el cuadro loíno, ya que el compromiso dejó un saldo bastante amargo en el ítem médico, encendiendo las alarmas de cara a las próximas jornadas del certamen.

“Lamentablemente creo que Mati… creo que Mati se desgarró. Lo sabremos con los estudios, pero es muy probable, una pena”, lamentó el delantero respecto a la condición de Matías Sandoval Ballini. Asimismo, Gotti cruzó los dedos para que la dolencia de su compañero en ataque Cristián Insaurralde no pase a mayores: “Esperemos que lo de Gary no sea nada grave. Las bajas obviamente que nos afectan, pero bueno, vamos a seguir adelante”, concluyó con determinación.