En una íntima charla, el arquero Leandro Cañete no esconde su sueño más grande: volver a la U, incluso después del fútbol.

El compromiso por Copa Chile deparó un duelo de altísima carga emocional en el Estadio Nacional, donde Unión San Felipe midió fuerzas ante la Universidad de Chile.

A pesar de la victoria de la U por 2-0, la gran figura que impidió una goleada de proporciones fue el golero del cuadro del Aconcagua, Leandro Cañete. El portero formado en el Romántico Viajero y reconocido fanático de la U conversó a corazón abierto con BOLAVIP sobre lo que fue chocar ante su gran amor y destapó su gran sueño de regresar a casa.

Para el guardameta de 31 años, el cruce por Copa Chile significó separar la pasión del profesionalismo, firmando una actuación formidable que se llevó los aplausos de ambas parcialidades.

“Obviamente, desde lo profesional uno quiere competir y quiere ganar, ¿no? Hoy estoy en San Felipe, quería ganar, quiero obviamente pasar de fase de Copa Chile. Siempre hay que ser profesional, 100%. Mientras me toque enfrentarlo, va a ser la única vez que voy a querer que la U pierda, así que nada”, reconoce.

Agregando con emoción que “fue un lindo partido, lo disfruté, fue bueno ver a mi familia y ver a mis amigos que compartí tantos momentos, historias que estuvieran ahí. Ahora me escriben mensajes, que se sienten orgullosos de que estuvimos viajando un montón de veces viendo a la U y ahora me vean en la cancha, sea enfrentándolo, para mí es un orgullo y me pone muy contento”.

Leandro Cañete se confiesa con Bolavip.

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Respecto al presente que exhibe el elenco de sus amores bajo el mando técnico de Fernando Gago, Cañete entregó su visión sobre el funcionamiento colectivo sobre el césped.

“Siento que es una U que por lo menos a mí me gusta. Si bien no ha sido muy regular, pero sí siento que por lo menos hay una idea de juego desde Gago, ¿no? Pero creo que la U puede mejorar, puede dar mucho más. También siento que hay que darle trabajo al profesor, tiene que trabajar bien, hacer una buena pretemporada y ojalá que la U respete el proceso. Creo que es un cuerpo técnico de mucho nombre, de mucha historia y eso creo que tenemos que aprovecharlo como institución, como hincha y como jugador”, analizó.

El sueño intacto de volver a la U: “La voy a pelear”

Con la madurez que otorgan los años en la portería, el golero liguero se ve con cuerda para rato en el plano profesional, proyectando una carrera longeva donde la meta final está más que clara.

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“Los arqueros después de los 30 es la edad donde ya están más maduros. Si bien en algunos casos juegan mucho antes por condiciones lógicas, pero los arqueros ya se empiezan a consolidar a esta edad, así que nada. Creo que me quedan 10 años más por delante en donde quiero obviamente jugar lo que más se pueda y llegar a Primera, obviamente, y si es a la U, bueno, feliz todavía”, afirmó Cañete.

En el cierre de su charla con BOLAVIP, Cañete dejó en claro que mantendrá el teléfono encendido para captar la atención de la dirigencia del CDA, revelando incluso un divertido plan de emergencia si no se da vistiendo de corto.

“Siempre tendré fe en volver, hasta el día que me retire del fútbol la voy a pelear por estar. Y si no, como lo he dicho en un par de medios, volveré de una parte dirigencial, coordinador, pero de que vuelvo a la U, vuelvo”, dispara.

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Leandro Cañete recuerda el 2022 cuando estuvo negociando para ser arquero universitario laico, pero terminó llegando Martín Parra.

“Estuve cerca cuando estaba Santiago Morning y llegó Parra, así que nada,hay que trabajar, hay que enfocarse y yo sé que se puede dar. El siguiente paso es seguir atajando acá en el club y obviamente después para que se fije la U nuevamente en un arquero como yo”, sentenció con total optimismo.