Presidente de Curicó Unido rompe el silencio tras posible resta de puntos en la Primera B: “Es obvio que…”

Desde la dirigencia del cuadro de la Región del Maule esperan poder defender su caso ante el Tribunal de Disciplina.

Curicó Unido continúa en el centro de la polémica luego de conocerse la posibilidad de una sanción que podría restarle puntos en la tabla de la Primera B, en medio de la revisión por el cumplimiento del minutaje obligatorio de jugadores Sub 21.

El caso ha generado preocupación en la interna del elenco de la Región del Maule, especialmente porque el cuadro que dirige Damián Muñoz cerró la primera rueda en la parte media-baja de la clasificación.

Cabe recordar que los “Torteros” vienen de vencer a Deportes Temuco en la última fecha en condición de visitante.

Una noticia de última hora afectó a Curicó Unido | FOTO: Pedro Tapia/Photosport

Julio Ode admite posible error y se refiere al caso

El presidente del club curicano, Julio Ode, se refirió al tema y reconoció complicaciones en el cumplimiento de la normativa.

“Es obvio que hemos tenido una negligencia”, lanzó de entrada el dirigente a las afueras del Complejo Raúl Narváez Gómez.

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Sin embargo, Ode manifestó que “tenemos la esperanza de poder subsanarla y validar esos puntos. Para eso tenemos un certificado médico de una lesión de Diego Avendaño, y con eso, junto a otros antecedentes, ir al tribunal y defendernos”.

De esta manera, habrá que esperar la resolución del Tribunal de Disciplina para saber si Curicó Unido logra evitar una eventual sanción que podría afectar su posición en la tabla del campeonato.

En resumen…

Curicó Unido enfrenta la posibilidad de una sanción que podría costarle tres puntos en la tabla de la Primera B, en medio de la revisión por el cumplimiento del minutaje obligatorio de jugadores Sub 21, situación que ya fue abordada por su propio presidente.