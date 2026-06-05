La Roja que dirige Luis Mena debe vencer a Ecuador en Ñuñoa para seguir soñando con ir al Mundial.

Llegó el momento de detener los corazones y ponerse la camiseta. La Selección Chilena Femenina sale a jugar una auténtica final planetaria este viernes 5 de junio frente a Ecuador, a partir de las 19:00 horas en la cancha del Estadio Nacional.

En un compromiso válido por la octava fecha de la Liga de Naciones Conmebol, las dirigidas por Luis Mena se juegan su última oportunidad para meterse en los puestos de avanzada. Para que no te pierdas ningún detalle de este trascendental partido, te contamos todas las alternativas para sintonizar el encuentro completamente EN VIVO y de forma GRATIS.

¿Por qué es una final definitiva para La Roja?

El cruce ante la escuadra de la mitad del mundo no admite especulaciones. La Roja Femenina cierra de forma definitiva su participación en la Liga de Naciones de Conmebol en esta jornada. Debido a que el combinado chileno quedará libre en la novena y última fecha del fixture, este cara a cara ante un rival directo es la última estación en la lucha por conseguir un boleto al repechaje del Mundial de 2027.

La matemática en la tabla de posiciones es clarísima para el “Equipo de Todos”: en caso de amarrar una victoria en Ñuñoa, la selección nacional escalará hasta los 13 puntos, quedando a un paso de abrochar la anhelada clasificación internacional.

Chile recibe a Ecuador en el Estadio Nacional.

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