Nicolás Córdova pide a gritos a este entrenador para La Roja: “Todos queremos que venga”

La Selección Chilena está a horas de un importante compromiso dentro de esta Fecha FIFA, en donde ‘La Roja’ se encuentra en suelo europeo y se alista para su compromiso ante la Selección de Portugal en Lisboa.

En esta jornada, el estratega Nicolás Córdova conversó con la prensa y habló de lo que ha sido su proceso al mando de la selección mayor, en la que indica que ha sabido conllevar de buena forma lo que ha sido este recambio, a pesar de las críticas que ha recibido.

“No por el hecho de hacer un recambio trae costos, el costo lo tiene el lugar donde hoy me toca ocuparlo, porque esto pasa por a o por b a los DT de la selección, lo he dicho muchas veces, la crítica de jugar mejor o peor o si llamamos a un jugador o no, nunca me ha molestado, a mí me molesta mucho cuando se miente y no se investiga porque se hacen las cosas y se lanzan especulaciones sin base”, parte indicando Córdova.

Agregando a esto, el ‘Nico’ sabe que al estar al mando de la Selección Chilena le ha significado estar en el ojo del huracán y recibir críticas, pero a pesar de esto, deja en claro que él ha visto importantes cambios positivos dentro de su proceso a nivel general.

“Entendiendo que funciona así, que es como funciona hoy la vida, no solo el deporte, lamentablemente tenemos que casi aceptarlo, pero lo importante acá es que hay un plan efectivamente, un plan que empezó hace tres años, con dificultades, pero hoy va funcionando, vemos cosas que no salen a la luz como deben salir. Para hacer un recambio hay ser valiente, en ese sentido no me preocupa”, declaró.

Pellegrini es el anhelo para Córdova en La Roja | Foto: Photosport

Publicidad

Córdova pide a Pellegrini

Concluyendo, Córdova manifestó su gran deseo de que en un futuro no muy lejano Manuel Pellegrini puede ser el entrenador de la Selección Chilena, en la que lo ubica como el gran candidato y además, manifiesta lo que han sido sus conversaciones con el DT nacional.

“Todos queremos que venga, no lo podemos esconder, para nosotros que estamos en las juveniles sería un honor trabajar con él, eso el tiempo lo dirá. Estoy a disposición, disfrutando cada momento en la selección mayor, cada Sudamericano con las juveniles, haciendo un lindo trabajos que pueda dar los frutos que pensamos que se deberían dar”.

“Siempre hablo con él, es una persona que siempre te recibe, la última vez que lo vi fue hace un año atrás, conversamos de todo, pero siempre da consejos, es un referente, el mejor entrenador en la historia de nuestro fútbol y sería un placer poderlo tener”, cerró.



Publicidad

En Síntesis