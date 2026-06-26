Arturo Vidal pide camiseta en la Selección Chilena: “Ojalá se me de la oportunidad”

El dos veces campeón de América quiere otra chance en La Roja. Advirtió que trabaja a toda máquina para alcanzarla.

Arturo Vidal nunca le cerrará las puertas a la Selección Chilena. A sus 39 años, el histórico mediocampista sueña con un nuevo llamado al combinado nacional. El deseo sigue latente.

En conversación con la prensa, el jugador de Colo Colo abordó un posible regreso a La Roja. Según manifestó, quiere volver a representar al país que llevó a la gloria y con el que conquistó América.

Sin embargo, dejó un claro mensaje: aún falta director técnico. A pesar de que Nicolás Córdova está ejerciendo la función, sabe que no será para siempre. Tras ello, espera ser citado.

“Se extraña siempre. Está en el corazón vestir la camiseta de la selección, es lo más importante. Estoy trabajando al máximo y ojalá se me de la oportunidad“, expresó el volante.

A su vez, reveló su anhelo de dirigir a la Selección Chilena luego de colgar los botines. Ya está titulado como estratega. “En un futuro, quien sabe si no termino siendo técnico de la selección“, agregó.

Arturo Vidal quiere ser convocado a la Selección Chilena. (Imagen: Photosport)

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Arturo Vidal sueña con la Selección Chilena

Finalmente, el oriundo de San Joaquín profundizó en su sentir. Por el momento, se debe enfocar en llevar a Colo Colo a lo más alto: está luchando por el título de la Liga de Primera.

“En otros equipos los que tienen más edad le dan peso al equipo. Todos lo sabemos, pero vamos a ver. Falta que nombren un entrenador y de ahí trabajar todos juntos para volver a sacar al fútbol chileno adelante“, cerró.