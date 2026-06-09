El mítico DT expresó su conformidad con lo hecho por el jugador del FC Midtjylland. Anotó un golazo.

La Selección Chilena derrotó 2-1 a República Democrática del Congo en la doble fecha FIFA. El combinado nacional se desahogó, lo que fue festejado por César Vaccia: costó, pero se ganó.

Y por ello, el recordado director técnico aplaudió lo hecho por una figura de La Roja. En conversación con BOLAVIP Chile, expresó su tranquilidad por lo exhibido por Darío Osorio.

¿La razón? El oriundo de Hijuelas respondió a las expectativas y dejó la presión atrás con un golazo, que significó el 1-0 en el minuto 51. Luego, abandonó el terreno de juego por una lesión.

“Es un jugador que siempre estuvo en deuda con la Selección Chilena. Y creo que hoy día mostró que tiene categoría“, comenzó señalando sobre el formado en Universidad de Chile.

En la misma línea sobre el ariete del FC Midtjylland, el mítico entrenador agregó: “Tiene jerarquía, puede ser un gran jugador en las Eliminatorias. Esperemos que siga manteniendo ese nivel“.

Darío Osorio recibió elogios en la Selección Chilena. (Foto: Comunicaciones FFCh)

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Tiempos de cambios en la Selección Chilena

Finalmente, César Vaccia aludió al proceso que todo Chile espera: que se anuncie al próximo estratega y reemplace definitivamente a Nicolás Córdova en el puesto. Ello está por suceder.

“Viene un nuevo entrenador y me imagino que va a tener que observar los partidos que ha jugado la Selección en este período, si es que es un tipo estudioso. A lo mejor va a cambiar mucho”, cerró.

En resumen:

La Selección Chilena derrotó por 2-1 a República Democrática del Congo en un partido amistoso.

derrotó por 2-1 a República Democrática del Congo en un partido amistoso. El atacante Darío Osorio anotó el primer gol de Chile en el minuto 51.

anotó el primer gol de Chile en el minuto 51. El exfutbolista César Vaccia elogió el rendimiento de Darío Osorio tras el triunfo nacional.