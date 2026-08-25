Mega dio otro golpe televisivo al fichar al histórico exgoleador de La Roja para los partidos de Chile en el nuevo proceso clasificatorio.

Mega dio otro golpe televisivo al sumar a una de las figuras más importantes en la historia de la Selección Chilena. Se trata de Iván Zamorano, exgoleador y capitán de La Roja, quien fichó como comentarista para acompañar a Claudio Palma en las transmisiones del ‘Equipo de Todos’ en el proceso rumbo al Mundial 2030.

Según dio a conocer El Filtrador, Zamorano se integrará al equipo, encabezado por el productor Juan Pablo González, que tendrá a su cargo la cobertura de los partidos de Chile en el nuevo ciclo de la selección. El histórico delantero formará dupla con Claudio Palma, quien ya había sido confirmado por Mega con un contrato por cuatro años.

Ambos asumirán un rol protagónico en las transmisiones de La Roja, sumando la experiencia y conocimiento de Zamorano dentro de la cancha a la reconocida trayectoria de Palma frente al micrófono.

Zamorano, además, no es un desconocido en el mundo de las transmisiones deportivas. El exdelantero llevaba varios años desarrollando una carrera como comentarista en México, donde trabajó para TUDN, cadena deportiva de Televisa, participando en las transmisiones de la Liga MX y otros torneos internacionales.

El debut de la nueva dupla televisiva está previsto para el próximo partido amistoso de la Selección chilena, encuentro que marcará oficialmente el estreno de Zamorano como comentarista de Mega.

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Exclusivo

Iván Zamorano será comentarista de Claudio Palma en Mega https://t.co/QZf3oK8pvF — ElfiltradorCL (@ElfiltradorCl) August 25, 2026

En síntesis…