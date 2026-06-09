VIDEO | La viral indicación de Nicolás Córdova en el triunfo de La Roja ante el Congo: “¡Al arco en tres tiempos!”

En el triunfo de La Roja ante RD del Congo, una particular instrucción de Nicolás Córdova desde la banca terminó robándose las miradas en redes sociales.

La Selección Chilena cerró su gira de amistosos FIFA en Europa con una victoria por 2-1 ante República Democrática del Congo, gracias a las anotaciones de Darío Osorio y Matías “Tucu” Sepúlveda.

Más allá del resultado, el encuentro también dejó imágenes llamativas desde la banca, donde el director técnico interino Nicolás Córdova protagonizó una instrucción que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

El registro muestra al entrenador entregando indicaciones precisas a Lucas Cepeda en medio de un tiro libre, en un contexto donde La Roja buscaba irse en ventaja antes del término del primer tiempo.

¿En qué consiste la jugada de los “tres tiempos” de Nicolás Córdova?

“En tres tiempos igual. ¡Al arco en tres tiempos!”, se escuchaba decir al estratega de 47 años, según captaron los micrófonos del encuentro disputado en el Stade de la Source, en Orleans, a puertas cerradas.

“Lucas, al arco pero en tres tiempos. Escúchame, haz el tres tiempos, por favor. ¡Dale!”, insistía el técnico oriundo de Talca.

Finalmente, la jugada se ejecutó tal como fue indicada: Lucas Cepeda amagó en una primera instancia, luego Víctor Méndez volvió amagar, y finalmente el futbolista del Elche remató el tiro libre, cumpliendo la acción en tres tiempos, aunque sin generar mayor peligro para el arquero del conjunto africano.

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La orden de Nicolás Córdova a Lucas Cepeda | FOTO: @LaRoja

El registro rápidamente generó reacciones en redes sociales, donde los hinchas nacionales comentaron la particular instrucción del entrenador chileno.

Revisa la comentada jugada completa acá:

¿AL ARCO, CENTRO… EN 3 TIEMPOS AL ARCO? LA INSTRUCCIÓN DE CÓRDOVA A CEPEDA



El DT de La Roja y la peculiar instrucción para el atacante del Elche en un tiro libre sobre el final del primer tiempo.



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