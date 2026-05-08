Bianneider Tamayo se sincera sobre su adaptación a Chile y habla de su futuro: “Por lo menos este año…”

Pese a su situación deportiva en la U, el defensor destacó su adaptación en Chile y valoró el apoyo de su familia en este proceso.

Tras su préstamo en Unión Española, el defensor venezolano Bianneider Tamayo no ha logrado consolidarse en la consideración de Fernando Gago en Universidad de Chile, donde ha tenido escasa participación en lo que va de temporada.

De hecho, en el entorno del club se ha comentado que existiría preocupación por su condición física, lo que habría influido directamente en la falta de continuidad del futbolista de 21 años en la U.

En ese contexto, su nombre comenzó a sonar nuevamente en los Hispanos, elenco que buscaría reforzarse de cara al segundo semestre en la Primera B, evaluando la opción de un nuevo préstamo para potenciar su plantel.

Bianneider Tamayo ha disputado tan solo dos partidos en la presente temporada: uno en la Copa Sudamericana y otro en la Copa de la Liga | FOTO: Andres Pina/Photosport

Bianneider Tamayo quiere traer a su familia a Chile

Pese a este escenario deportivo, el ex Caracas destacó en conversación con AS Chile su proceso de adaptación en Chile, valorando su vida en Santiago y el entorno que ha encontrado desde su llegada al país.

“Por ahora estoy muy bien acá, el proceso de adaptación fue muy bueno. Creo que Santiago es una linda ciudad, muy organizada y con muchas cosas. Me gusta mucho lo que he visto. Por lo menos este año me quedo acá”, reveló.

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Además, Tamayo manifestó su deseo de poder tener cerca a su familia como parte fundamental de su crecimiento personal y profesional.

“Quiero que siempre estén conmigo porque el apoyo de la familia es muy importante. Yo gracias a Dios tengo la bendición de tener a mi papá y a mi mamá, y creo que tenerlos a ellos cerca me da esa fortaleza y ese pensamiento de ‘los tengo aquí, quiero salir adelante, seguir y continuar”, cerró.

En resumen…

Bianneider Tamayo valoró positivamente su adaptación a Chile, destacando la vida en Santiago y quiere tener el apoyo de su familia para sentirse cómodo y seguir creciendo en su carrera.