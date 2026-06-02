U. de Chile toma nota: desde Argentina revelan el plan de River Plate para desprenderse de Paulo Díaz

El periodista Juan Cortese entregó detalles sobre la situación del defensor chileno y sorprendió con una información que podría marcar su próximo destino.

Universidad de Chile ya trabaja en la conformación de su plantel para la segunda parte de la temporada 2026. Con Fernando Gago al mando del equipo, en Azul Azul analizan alternativas para potenciar distintas zonas de la cancha y mantenerse competitivos en la Liga de Primera.

En ese escenario, uno de los nombres que más ha llamado la atención durante los últimos días es el de Paulo Díaz. El defensor de 31 años atraviesa un complejo momento en River Plate y todo apunta a que su continuidad en el cuadro millonario está prácticamente descartada.

La situación ha generado una enorme expectativa en el entorno azul debido a la jerarquía, experiencia internacional y liderazgo que podría aportar el zaguero a un plantel que busca seguir dando pasos adelante.

El contrato de Paulo Díaz con River Plate se extiende hasta diciembre de 2027 | FOTO: Daniel Apuy/Getty Images)

River Plate está dispuesto a dejar libre a Paulo Díaz

Cuando el posible interés del Romántico Viajero por el ex Colo Colo sigue generando repercusiones, desde Argentina surgió una información que podría marcar el futuro inmediato del oriundo de Santa Cruz.

El periodista Juan Cortese, de TyC Sports, abordó la situación del futbolista en su canal de YouTube y fue categórico al referirse a su presente en elenco que dirige Eduardo “Chacho” Coudet.

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“Hace rato que se fue Paulo Díaz. Si el representante no le encuentra un mejor destino para pagarle la ficha a River, el club se hará cargo de la rescisión y Paulo Díaz quedará libre. Pero no quiere pagarle más un sueldo a un futbolista que sabe que no lo va a utilizar”, declaró.

Estas palabras del reportero trasandino alimentan las ilusiones en Avenida El Parrón 0939, donde sueñan con contar con el hijo del exfutbolista profesional Ítalo Díaz y hermano mayor de Nicolás Díaz.

En resumen:

Desde Argentina aseguran que River Plate ya tendría definido el futuro de Paulo Díaz y hay una revelación que genera expectativa en Universidad de Chile de cara al mercado de fichajes