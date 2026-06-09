Formación confirmada de la Selección Chilena para enfrentar a RD Congo en la Fecha FIFA

La Selección Chilena hoy disputa lo que será su segundo duelo amistoso dentro de esta Fecha FIFA, en donde ‘La Roja’ se enfrentará a otro rival mundialista como lo es RD Congo, previo al Mundial 2026.

El equipo que es comandado por Nicolás Córdova se preparó para lo que es este nuevo desafío, en el que espera seguir viendo nombres en este recambio en el equipo de todos.

Para este partido, el ‘Nico’ experimentó algunos cambios a comparación del equipo que paró ante Portugal, en el que las grandes novedades son la titularidad de Lucas Cepeda y de Nils Reichmuth, quien tendrá su primera vez desde la partida con ‘La Roja’.

La Selección Chilena saltará a la cancha Lawrence Vigoroux en portería; Felipe Faúndez, Francisco Sierralta, Guillermo Maripán y Gabriel Suazo en defensa; Vicente Pizarro, Víctor Felipe Méndez y Nils Reichmuth en mediocampo; Lucas Cepeda, Gonzalo Tapia y Darío Osorio en ataque.

Reichmuth tendrá su primera vez como titular en La Roja | Foto: Instagram

El duelo entre la Selección Chilena y la Selección de RD Congo se disputará este martes 9 de junio a partir de las 12:00 horas en el Stade de la Source, en Orleans, Francia.

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📋 Así forma #LaRoja 🇨🇱 para el duelo ante RD Congo 🇨🇩.



🕛 12:00hrs.

📺 Transmite @chilevision. pic.twitter.com/ZhHmCHoGf1 — Selección Chilena (@LaRoja) June 9, 2026

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