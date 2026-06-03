Tras el veto de las autoridades españolas por motivos sanitarios, la organización trabaja para mantener el amistoso y Bélgica aparece como la principal alternativa.

La Roja sufrió un inesperado contratiempo en su gira europea. El amistoso programado para el próximo martes 9 de junio ante la República Democrática del Congo finalmente no se disputará en España, luego de que las autoridades de La Línea de la Concepción decidieran vetar el encuentro por motivos sanitarios.

La selección africana, que se prepara para disputar el Mundial 2026, atraviesa un complejo escenario debido al brote de ébola que afecta a su país. Esta situación generó preocupación en las autoridades locales de Cádiz, quienes optaron por no autorizar la realización del compromiso.

Según informó Cooperativa Deportes, los jugadores de ambas selecciones ya fueron notificados de la situación y el partido quedó oficialmente descartado en territorio español. Pese a ello, la organización trabaja contrarreloj para encontrar una nueva sede que permita mantener el amistoso en la fecha originalmente programada.

¿Dónde podría jugarse el amistoso entre La Roja y RD Congo?

Una de las alternativas que surgió durante las últimas horas es trasladar el encuentro a Bélgica, país donde República Democrática del Congo ya se encuentra concentrada realizando su preparación de cara a la Copa del Mundo.

La Roja se prepara para sus amistosos en Europa. (Foto: Dragomir Yankovic/Photosport)

La determinación de las autoridades de La Línea de la Concepción se produjo luego de solicitar mayores antecedentes sanitarios relacionados con la delegación africana, información que finalmente no llegó en los plazos esperados para autorizar el evento.

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Mientras se define el futuro del duelo ante los congoleños, la Selección Chilena mantiene intacta su planificación para el primer amistoso de la gira. El equipo nacional enfrentará este sábado 6 de junio a Portugal en Oeiras, en un exigente ensayo frente a uno de los candidatos a realizar un buen papel en el Mundial 2026.

DATOS CLAVE

El amistoso podría trasladarse a Bélgica, donde se concentra la delegación africana.

El encuentro de La Roja estaba programado para el martes 9 de junio.

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