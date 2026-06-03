Figura de Portugal se acuerda de Arturo Vidal en la previa del Portugal vs. Chile: “Me cae muy bien, es un poco loco”

El futbolista portugués tuvo palabras de admiración para el "King" Vidal, a quien definió como una persona muy querida.

La Selección Chilena continúa preparando el amistoso internacional que disputará este sábado 6 de junio frente a Portugal, un compromiso que servirá para medir fuerzas ante una de las grandes potencias de Europa, que afina sus últimos detalles de cara al Mundial 2026.

Los lusos serán comandados por Cristiano Ronaldo, aunque el director técnico español Roberto Martínez también tomará ciertos resguardos considerando que la cita planetaria está a la vuelta de la esquina.

Uno de los futbolistas que podría sumar minutos ante La Roja es Nelson Semedo, lateral portugués que coincidió con Arturo Vidal en el FC Barcelona durante la temporada 2018-19, período en el que ambos conquistaron La Liga

Nelson Semedo junto a Arturo Vidal en el elenco culé | FOTO: Getty Images

Nelson Semedo no olvida a Arturo Vidal

Por eso, en la previa del amistoso entre Portugal y Chile, las palabras del defensor del Fenerbahçe de Turquía sobre el actual volante de Colo Colo no pasaron inadvertida.

“Tengo mucho que decir sobre Arturo Vidal”, partió diciendo Semedo al periodista Eugenio Salinas de Redgol.

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Posteriormente, el exjugador blaugrana profundizó en su relación con el chileno y destacó tanto sus cualidades futbolísticas como humanas.

“Es alguien que me cae muy bien, es un poco loco. Como jugador, ya había demostrado lo bueno que era. Como persona, la gente no se da cuenta de lo bueno que es. Le mando mis saludos”, expresó el portugués.

Las palabras del portugués reflejan la huella que dejó el King en sus excompañeros, quienes continúan destacando tanto su calidad futbolística como su personalidad fuera de las canchas.

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En resumen…