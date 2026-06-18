FOTOS | La especial camiseta que usará Universidad de Chile ante O’Higgins por la Liga de Primera 2026

El Romántico Viajero tendrá una importante innovación en los dorsales de su camiseta ante el Capo de Provincia.

Universidad de Chile se prepara para ponerse al día en la Liga de Primera 2026 este jueves 18, cuando enfrente a O’Higgins en un partido pendiente correspondiente a la fecha 13, compromiso que además marcará oficialmente el cierre de la primera rueda del campeonato nacional.

El Romántico Viajero llega a este encuentro ubicado en la novena posición con 21 puntos, aunque un triunfo les permitiría dar un importante salto en la tabla y acercarse nuevamente a los puestos de avanzada del torneo.

Por su parte, el Capo de Provincia buscará dar el golpe en Santiago y obtener un resultado positivo que lo encumbre a los puestos de copas internacionales.

Por el mes del Orgullo: la camiseta que utilizará la U

En medio de la previa del compromiso, un detalle llamó la atención entre los hinchas bullangueros, luego de que el propio club laico compartiera imágenes de la indumentaria que utilizará para este encuentro.

¿Qué pasó? Y es que la U lucirá una especial camiseta ante el elenco que dirige Lucas Bovaglio, aunque sin modificaciones en su diseño tradicional.

La particularidad estará en los dorsales de los jugadores, que contarán con múltiples colores en el marco del Mes del Orgullo, iniciativa que busca promover valores como la inclusión, el respeto y la diversidad.

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Un pequeño cambio en una camiseta puede representar un gran mensaje. Junto a Fundación Iguales y Pride Connection Chile, nos sumamos a esta iniciativa como una señal de respeto, inclusión y tolerancia dentro y fuera de la cancha. Porque el Fútbol es Orgullo de Multitudes y un… pic.twitter.com/m3vGD9uHP9 — Universidad de Chile (@udechile) June 18, 2026

Con ello, el cuadro universitario combinará un importante desafío deportivo con un gesto simbólico en la previa de un partido clave.

En resumen…

Universidad de Chile enfrentará este jueves a O’Higgins en el duelo pendiente de la fecha 13 que cerrará la primera rueda de la Liga de Primera 2026. Para este compromiso, los azules utilizarán dorsales con múltiples colores en el marco del Mes del Orgullo.