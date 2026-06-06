Mauricio Pinilla rescata a este jugador de La Roja pese a la derrota: “Es un jugador trascendente”

El ex futbolista, Mauricio Pinilla destacó a este jugador en la Selección Chilena a pesar de la derrota.

La Selección Chilena hoy tuvo un importante apretón de manos dentro de esta Fecha FIFA, en donde ‘La Roja’ se enfrentó ante Portugal en Lisboa y el equipo de todos cayó por 2-1 ante la selección europea.

Tras lo que fue este duelo, el ex futbolista Mauricio Pinilla tomó la palabra en el programa ‘Equipo F’ de ESPN, en el que a pesar de la derrota ante los ‘Lusos’ destacó lo que fue el ingreso de Lucas Cepeda, quien anotó el descuento para la selección.

“La ausencia de Cepeda es un factor importante, hoy se ha ganado una camiseta en base al rendimiento, es un jugador demasiado trascendente para Chile, porque es uno de los jugadores que tiene mayor impacto en la zona alta del juego”, parte señalando Pinilla.

Siguiendo en aquello, ‘Pinigol’ deja la tarea en que la Selección Chilena aún debe encontrar un estilo para poder hacer daño en ataque, ya que en el duelo ante los ‘Lusos’, vio muy pocas chances generadas en el equipo de Córdova.

Cepeda anotó el descuento para Chile | Foto: Photosport

“Después estamos en la búsqueda, de buscar una formación de Chile que le de mayor profundidad, mayor cercanía a la portería rival. Hay mucho trabajo que hacer todavía”, declaró.

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Pinilla le cae a Córdova

Finalmente, Pinilla emplazó directamente a Nicolás Córdova y su planteamiento ante Portugal, en la que siente que fue muy mezquino, en la que se deja ver como un equipo que no genera mucho en ataque.

“Córdova podría haber buscado una forma diferente de haber encarado el partido ante Portugal y darle chance a Chile de estar en el área portuguesa”.

“Córdova está buscando una forma futbolística, no se quiere salir de eso, por ahí puede ser hasta un poco terco en la manera que podía enfrentar este partido de otra manera, de que le pudiera dar a Chile una mayor posibilidad de transiciones o volumen ofensivo”, cerró.

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