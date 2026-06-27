La AUF entabló contacto con Marcelo Gallardo. Según trascendió, corre con ventaja para asumir en el cargo.

La inminente salida de Marcelo Bielsa de Uruguay está generando revuelo. El DT quedó fuera del Mundial 2026 y su contrato finalizará a la brevedad, por lo que ya se le busca un sucesor en el puesto.

¿De quién se trata? Según indicó TyC Sports, el apuntado por la AUF es Marcelo Gallardo. El entrenador de 50 años toma ventaja para asumir el duro desafío tras la pesadilla en la cita planetaria.

Si bien no hay nada firmado, se entabló contacto entre las partes para comenzar a trabajar en conjunto. El reporte alude a que quedó una buena impresión tras las primeras charlas.

“Pica en punta para ser el sucesor de Marcelo Bielsa en Uruguay (…) Ya hubo un acercamiento entre la AUF y el entorno de Marcelo Gallardo. Las primeras sensaciones fueron positivas“, señaló la publicación.

Luego, agregó: “Conocedor del fútbol uruguayo -allí, en Nacional, terminó su carrera como futbolista e inició la de entrenador-, el DT de 50 años podría tener su primera experiencia a nivel selecciones”.

Marcelo Gallardo puede reemplazar a Marcelo Bielsa en Uruguay. (Foto: Getty Images)

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El incierto futuro de Marcelo Bielsa tras salir de Uruguay

En tanto, el experimentado estratega rosarino tendrá que dirimir qué hacer de aquí en más. Dejará las filas charrúas con un registro de 37 partidos dirigidos: 14 victorias, 15 empates y 8 derrotas.

Con un camarín dividido y acusaciones en su contra, Marcelo Bielsa cerró una controversial etapa. ¿Continuará haciendo locuras en el fútbol? A sus 70 años, habrá que esperar para saberlo.