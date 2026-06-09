Más allá del resultado del amistoso, la diferencia en la valoración de ambos equipos deja en evidencia los distintos presentes que atraviesan Chile y el Congo.

Este martes 9 de junio, la Selección Chilena afrontará un nuevo desafío internacional al medirse ante República Democrática del Congo en un amistoso disputado enel Stade de la Source, de Orleans, Francia.

El encuentro servirá para que La Roja y el director técnico Nicolás Córdova sigan sacando conclusiones de cara al futuro, mientras que Los Leopardos viven uno de los momentos más importantes de su historia reciente.

¿La razón? Los dirigidos por el francés Sébastien Desabre volverán a decir presente en una Copa del Mundo después de 52 años de ausencia, luego de su única participación en Alemania 1974. En el Mundial de 2026 integrarán el Grupo K junto a Portugal, Colombia y Uzbekistán.

En medio de ese escenario, también surge una comparación que llama la atención fuera de la cancha. ¿Cuál es? La diferencia en el valor de mercado entre ambos planteles.

El millonario valor del plantel de República Democrática del Congo vs Chile

De acuerdo con los registros de Transfermarkt, el elenco africano cuenta con una tasación aproximada de 143 millones de euros, superando ampliamente los 66 millones en los que está valorizada actualmente La Roja.

Buena parte de esa cifra se explica por la presencia de futbolistas que destacan en las principales ligas europeas. Noah Sadiki, una de las grandes figuras del Sunderland, está tasado en 35 millones de euros. A él se suman Yoane Wissa, delantero del Newcastle, con un valor de 25 millones; además de Aaron Wan-Bissaka, del Aston Villa, y Ngal’ayel Mukau, del Lille, ambos valorizados en 15 millones de euros.

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Sadiki jugó para las juveniles de Bélgica, pero decidió represental al Congo | FOTO: Simon Barber/Getty Images

Por el lado chileno, los jugadores más cotizados son Darío Osorio, del Midtjylland de Dinamarca, con una tasación de 15 millones de euros; Felipe Loyola, del Pisa de Italia, con siete millones; y Gabriel Suazo, del Sevilla, cuyo pase está valorado en seis millones.

Varios clubes del Viejo Continente están interesados en el ex Universidad de Chile | FOTO: Zed Jameson/Photosport

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Así, más allá del resultado que deje el amistoso de este martes, el partido también refleja dos presentes muy distintos. Mientras el Congo se alista para volver a una cita planetaria después de más de medio siglo, Chile sigue en plena búsqueda de respuestas para volver a competir entre los mejores.

En resumen…