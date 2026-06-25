El exDT de La Roja sigue complicado. Desde la clínica donde está internado se emitió ya un comunicado.

Momentos de preocupación se viven en torno a la salud de Nelson Acosta, histórico exentrenador de La Roja, quien nuevamente enfrenta un delicado escenario médico tras ser internado de urgencia.

El técnico, que lleva varios meses con complicaciones de salud, volvió a sufrir un episodio crítico que obligó su traslado a un centro asistencial, encendiendo las alarmas en el mundo del fútbol chileno.

El comunicado oficial de la clínica por delicado estado de salud de Nelson Acosta

La información fue confirmada mediante un comunicado emitido por la Clínica Alemana, donde se detalló el actual estado del exseleccionador nacional. El parte médico señala textualmente:

“Clínica Alemana informa que el señor Nelson Acosta ingresó durante la noche de ayer al Servicio de Urgencia por un cuadro respiratorio. Actualmente se encuentra hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intermedios, donde permanece con soporte respiratorio, a la espera de los resultados de estudios y de su respuesta al tratamiento.”

Nelson Acosta nuevamente se encuentra internado por complicaciones de salud.

El documento, fechado en Santiago el día 25 de junio de 2026, confirma así que el ex DT permanece bajo observación médica, en un contexto que genera alta preocupación debido a su historial reciente.

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Por ahora, se espera la evolución de su estado de salud y la respuesta al tratamiento, mientras el entorno del fútbol y sus cercanos siguen atentos a cualquier actualización sobre su condición.