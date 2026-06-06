El entrenador del combinado nacional valoró lo hecho por el portero de 32 años ante Portugal. Fue de lo más loable.

La Selección Chilena no pudo alcanzar la hazaña y cayó 2-1 ante Portugal en la doble fecha FIFA. A pesar de que había un grado de ilusión en hacer algo más, la escuadra de Nicolás Córdova sucumbió en territorio luso.

Ello fue destacado por el propio DT, que en conferencia de prensa hizo hincapié en la diferencia de situaciones entre ambos planteles. Sin embargo, hubo una figura nacional que lo convenció: ese es el caso de Lawrence Vigoroux.

El entrenador aplaudió lo realizado por el arquero de 32 años, que estuvo a la altura del desafío a pesar de los tantos recibidos y se ganó los elogios de su estratega.

“Lawrence es el ejemplo de donde queremos que estén nuestros arqueros. El año pasado fue uno de los mejores del Championship, no me sorprende lo que pasó hoy“, comenzó indicando.

“Los que vienen atrás, como (Jaime) Vargas o (Vicente) Bernedo, la tienen que pelear. Va a llegar el momento de (Thomas) Gillier, pero con este nivel de Lawrence la va a tener que pelear”, agregó.

Lawrence Vigouroux aprobó en la Selección Chilena. (Imagen: Photosport)

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Nicolás Córdova tiene fe en la Selección Chilena

A su vez, el director técnico proyectó que viene para La Roja de aquí en más. Sabe que los resultados no son los óptimos, pero llamó a considerar el proyecto a futuro: hay mucho trabajo por hacer.

“Obviamente las exigencias son mayores, porque cuando juegan por los puntos no es lo mismo que un amistoso. La cosa cambia, pero con el correr del tiempo esto debería ir mejorando“, cerró.

En resumen:

La Selección Chilena de Nicolás Córdova cayó por 2-1 ante Portugal en un amistoso.

de Nicolás Córdova cayó por 2-1 ante Portugal en un amistoso. El arquero Lawrence Vigouroux , de 32 años, fue elogiado por su rendimiento en el partido.

, de 32 años, fue elogiado por su rendimiento en el partido. El estratega destacó a Lawrence Vigouroux como ejemplo para porteros como Jaime Vargas, Vicente Bernedo o Thomas Gillier.