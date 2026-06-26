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Selección Chilena

La frase de Claudio Bravo que sacó risas en su reencuentro con Gary Medel en Juan Pinto Durán: “Estamos…”

El reencuentro entre dos íconos de la Generación Dorada dejó una escena que sacó sonrisas entre los presentes.

Los históricos referentes de La Roja volvieron a coincidir en Juan Pinto Durán.
© PhotosportLos históricos referentes de La Roja volvieron a coincidir en Juan Pinto Durán.

La Generación Dorada sigue despertando emociones entre los hinchas chilenos. Aunque varios de sus referentes ya viven etapas distintas en sus carreras, cada aparición pública o reencuentro entre sus protagonistas rápidamente genera reacciones.

Y dos nombres que marcaron una era en la Selección Chilena son Claudio Bravo y Gary Medel. Ambos fueron piezas fundamentales en la obtención de las dos Copas América y compartieron durante años camarín, viajes y algunos de los momentos más importantes en la historia del fútbol chileno.

Bravo, Medel y Vidal juntos en Juan Pinto Durán | FOTO: Dragomir Yankovic/Photosport

Bravo, Medel y Vidal juntos en Juan Pinto Durán | FOTO: Dragomir Yankovic/Photosport

Claudio Bravo y Gary Medel protagonizan especial reencuentro

Esta vez, en el homenaje a los campeones de la Copa Centenario a diez años de la histórica consagración, los exseleccionados volvieron a encontrarse en Juan Pinto Durán.

En medio de la jornada, el exarquero de Barcelona y Manchester City reaccionó con humor al volver a ver al “Pitbull” y lanzó una frase que no pasó desapercibida mientras conversaba con los medios de comunicación.

“Hola Gary, ¿cómo estás, viejo?”, le dijo Bravo, a lo que Medel respondió con un simple: “Bien po”.

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Fue ahí cuando el oriundo de Viluco remató con un “estamos más viejos ya”, desatando las risas del actual futbolista de Universidad Católica y de los presentes.

Una escena que volvió a reflejar la cercanía y amistad que ambos mantienen tras compartir durante tantos años defendiendo la camiseta de La Roja.

Revisas el momento acá:

Nicolás Navarro
Nicolás Navarro
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