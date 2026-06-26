La frase de Claudio Bravo que sacó risas en su reencuentro con Gary Medel en Juan Pinto Durán: “Estamos…”

La Generación Dorada sigue despertando emociones entre los hinchas chilenos. Aunque varios de sus referentes ya viven etapas distintas en sus carreras, cada aparición pública o reencuentro entre sus protagonistas rápidamente genera reacciones.
Y dos nombres que marcaron una era en la Selección Chilena son Claudio Bravo y Gary Medel. Ambos fueron piezas fundamentales en la obtención de las dos Copas América y compartieron durante años camarín, viajes y algunos de los momentos más importantes en la historia del fútbol chileno.
Bravo, Medel y Vidal juntos en Juan Pinto Durán | FOTO: Dragomir Yankovic/Photosport
Claudio Bravo y Gary Medel protagonizan especial reencuentro
Esta vez, en el homenaje a los campeones de la Copa Centenario a diez años de la histórica consagración, los exseleccionados volvieron a encontrarse en Juan Pinto Durán.
En medio de la jornada, el exarquero de Barcelona y Manchester City reaccionó con humor al volver a ver al “Pitbull” y lanzó una frase que no pasó desapercibida mientras conversaba con los medios de comunicación.
“Hola Gary, ¿cómo estás, viejo?”, le dijo Bravo, a lo que Medel respondió con un simple: “Bien po”.
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Fue ahí cuando el oriundo de Viluco remató con un “estamos más viejos ya”, desatando las risas del actual futbolista de Universidad Católica y de los presentes.
Una escena que volvió a reflejar la cercanía y amistad que ambos mantienen tras compartir durante tantos años defendiendo la camiseta de La Roja.
Revisas el momento acá:
Un hermoso reencuentro entre Gary Medel y Claudio Bravo 👏 🇨🇱🏆🏆 pic.twitter.com/p41bNoZX0M— RedGol (@redgol) June 26, 2026