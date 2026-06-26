La frase de Claudio Bravo que sacó risas en su reencuentro con Gary Medel en Juan Pinto Durán: “Estamos…”

El reencuentro entre dos íconos de la Generación Dorada dejó una escena que sacó sonrisas entre los presentes.

La Generación Dorada sigue despertando emociones entre los hinchas chilenos. Aunque varios de sus referentes ya viven etapas distintas en sus carreras, cada aparición pública o reencuentro entre sus protagonistas rápidamente genera reacciones.

Y dos nombres que marcaron una era en la Selección Chilena son Claudio Bravo y Gary Medel. Ambos fueron piezas fundamentales en la obtención de las dos Copas América y compartieron durante años camarín, viajes y algunos de los momentos más importantes en la historia del fútbol chileno.

Bravo, Medel y Vidal juntos en Juan Pinto Durán | FOTO: Dragomir Yankovic/Photosport

Claudio Bravo y Gary Medel protagonizan especial reencuentro

Esta vez, en el homenaje a los campeones de la Copa Centenario a diez años de la histórica consagración, los exseleccionados volvieron a encontrarse en Juan Pinto Durán.

En medio de la jornada, el exarquero de Barcelona y Manchester City reaccionó con humor al volver a ver al “Pitbull” y lanzó una frase que no pasó desapercibida mientras conversaba con los medios de comunicación.

“Hola Gary, ¿cómo estás, viejo?”, le dijo Bravo, a lo que Medel respondió con un simple: “Bien po”.

Fue ahí cuando el oriundo de Viluco remató con un “estamos más viejos ya”, desatando las risas del actual futbolista de Universidad Católica y de los presentes.

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Una escena que volvió a reflejar la cercanía y amistad que ambos mantienen tras compartir durante tantos años defendiendo la camiseta de La Roja.

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