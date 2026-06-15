Sergio Agüero reconoce la derrota que más dolió en Argentina ante Chile: “Nos destrozó, nos rompió”

El ex futbolista, Sergio Agüero reconoció la derrota que más le dolió a Argentina contra Chile.

Pasan y pasan los años y en Argentina parece seguir en la memoria lo que fueron dos de sus mayores fracasos futbolísticos y que ambos los vivió ante Chile, en los que son las finales de Copa América 2015 y 2016, los que sin duda significaron un mazazo para los ‘Albicelestes’.

Esto mismo lo confirmó en las últimas horas el ex futbolista, Sergio Agüero, quien en uno de los programas de ESPN fue consultado sobre lo que fue la derrota más dura en la Selección Argentina, en la que nombró una final en la que cayó contra Chile.

“Para mí la (final) más complicada fue la con Chile acá en Estados Unidos. Esa fue la más dura“, partió señalando Agüero.

Agregando a esto, el ‘Kun’ indicó que dicha caída ante la Selección Chilena fue muy dolorosa ya que venían de dos finales pérdidas y sumar una tercera, como lo fue en aquel momento, fue un mazazo inesperado.

En Argentina dolió la final del 2016 | Foto: Getty Images

“Ya veníamos de perder dos finales y esa fue muy complicada. Esa fue la que nos destrozó, nos rompió esa”, declaró.

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Finalmente, Agüero no tuvo pelos en la lengua para indicar que perder esa final contra Chile en Estados Unidos fue un duro golpe, el que les costó mucho poder reponerse.

“Llorábamos, sí. (Perder esa final) Fue la más dura de todas“, concluyó el ex futbolista argentino.

En Síntesis

Sergio Agüero afirmó que la derrota más dura con Argentina fue contra Chile en Estados Unidos.

afirmó que la derrota más dura con Argentina fue contra en Estados Unidos. La final de Copa América 2016 se jugó el 26 de junio en East Rutherford.

se jugó el en East Rutherford. El partido terminó 0-0 y Chile venció a Argentina por 4-2 en penales.