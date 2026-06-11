Sonó como candidato a La Roja y está a un paso de ser el nuevo DT de Racing Club: “Firma por un año”

El entrenador apareció como una de las alternativas para asumir en La Roja, pero todo apunta a que su próximo desafío estará lejos de Juan Pinto Durán.

Tras la salida del argentino Ricardo Gareca, la Selección Chilena continúa sin definir quién será el entrenador encargado de liderar su próximo proceso y todo parece indicar que la decisión se tomará recién después del Mundial 2026.

Mientras Nicolás Córdova sigue al mando de manera interina y ha dirigido al Equipo de Todos en los últimos amistosos, distintos nombres han surgido como alternativas para asumir este importante desafío.

Uno de ellos fue Juan Pablo Vojvoda. El técnico argentino destacó por su exitoso trabajo en Fortaleza y, tras su último paso por Santos de Brasil, fue mencionado como una de las opciones que seducían a la ANFP en 2025 por su experiencia y conocimiento del medio local.

Vojvoda dejó buenas sensaciones en su paso por Fortaleza | FOTO: Jorge Loyola/Photosport

Sin embargo, todo indica que el estratega trasandino ya tiene definido su futuro y continuará su carrera en uno de los clubes más importantes del continente.

Juan Pablo Vojvoda a Racing Club

De acuerdo con la información surgida desde Argentina, el ex DT de Unión La Calera será anunciado en las próximas horas como nuevo entrenador de Racing Club, luego de la salida de Gustavo Costas de la “Academia”.

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El acuerdo contemplaría un contrato por 12 meses y el elenco de Avellaneda apostará por él para liderar un nuevo proyecto deportivo.

“En los próximos días, firma y presentación”, informó el periodista de ESPN Argentina, Tomás Dávila.

De esta manera, el nombre de Vojvoda se aleja definitivamente de cualquier especulación en torno a La Roja y asumirá uno de los desafíos más relevantes de su carrera.

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En resumen…

Juan Pablo Vojvoda fue uno de los nombres que sonó para asumir el futuro proceso de la Selección Chilena tras la salida de Ricardo Gareca.