Este sábado, la Selección Chilena se medirá ante la poderosa Portugal de Cristiano Ronaldo en Lisboa, en un encuentro donde los lusos se despedirán de su público antes de partir al Mundial 2026.

En medio de la expectación por el nivel del rival, el gran debate se instaló en la portería con el retorno de Brayan Cortés, pero Nicolás Córdova ya tomó una drástica decisión y definió quién será el guardameta estelar frente a los campeones europeos.

A pesar del gran presente que arrastra el ex Colo Colo gracias a su regular desempeño en Argentinos Juniors, el estratega de la Roja mantendrá la total confianza en el hombre que se adueñó del puesto en el tramo final del proceso clasificatorio.

La información fue confirmada desde el propio Viejo Continente por Redgol, quien se encuentra cubriendo cada paso del equipo chileno en el extranjero. Según informa el portal de noticias, Lawrence Vigouroux tiene todas las de ganar y saltará a la cancha de Lisboa como el arquero titular frente a Portugal, sumando así su octavo compromiso internacional vistiendo los colores del “Equipo de Todos”.

Lawrence Vigouroux será el arquero de la selección chilena ante Portugal

Para el cuerpo técnico comandado por Córdova, las notables condiciones y la vigencia del actual portero del Swansea de la Championship británica lo posicionan futbolísticamente muy por encima del resto de las alternativas nacionales, transformándose en una pieza inamovible de su pizarra táctica.

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La racha que consolida al chileno-inglés-jamaicano

El guardameta de triple nacionalidad irrumpió con fuerza en el pórtico de la Roja durante el amargo cierre de las Eliminatorias para la Copa del Mundo 2026. Desde que asumió la responsabilidad bajo los tres tubos, Vigouroux encadenó una sólida racha de 7 partidos consecutivos como el meta indiscutido de la Selección Chilena, un estatus que ratificará este sábado ante una de las delanteras más temibles del planeta.