Ex futbolista de Universidad Católica es condenado por grave delito y deberá permanecer en la cárcel hasta 2033

El exfutbolista de Universidad Católica, Jonathan Fabbro, está viviendo un complejo momento en Argentina tras extender dos años la condena luego de ser hallado culpable de abuso sexual en contra de su ahijada menor de edad, delito que tuvo lugar en 2019.

La noticia fue dada a conocer por el Tribunal Oral Criminal 17, el cual desestimó lo que planteó el abogado defensor del exjugador, Federico Albano, quien trató de invalidar la audiencia de fijación de pena.

"No deja de llamar la atención que a esta altura se pretenda cuestionar el derecho de la víctima a ser escuchada en el proceso, en el que, además, su representante legal se constituyó en querellante para impulsar la acción penal", afirmó el tribunal.

Actualmente, el ex mediocampista argentino nacionalizado paraguayo está cumpliendo condena en la cárcel de Marcos Paz, donde no se hizo presente en la audiencia telemática, al contrario de su víctima, quien si lo hizo al igual que todas las otras partes, según pudo recabar información el medio Infobae.

Fabbro tenía 14 años de pena y ahora esta se agravó a 16 años | Foto: Archivo

Hay que destacar que Fabbro tampoco tendrá beneficios con salidas transitorias, ya que estas no son otorgadas a agresores sexuales y además necesita de una buena conducta para esto, algo que no ha acontecido con el ex Cerro Porteño.

Recordar que Fabbro vistió las camisetas de Boca y River en Argentina, y la Universidad Católica, donde disputó 20 partidos y anotó seis goles.