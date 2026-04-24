Universidad Católica ya empieza a ultimar detalles para lo que será su duelo ante la Universidad de Chile en lo que será una nueva edición del Clásico Universitario en el fútbol chileno, duelo que se disputará en el Estadio Nacional.

Por esto, el entrenador Daniel Garnero ya trabaja con todo junto a sus dirigidos para preparar este partido tan importante en la lucha por el título, en el que espera volver a los triunfos.

En las últimas horas, en el mundo ‘Cruzado’ se encendieron todas las alarmas por una complicada noticia que involucra a un jugador titular, quien podría perderse este compromiso.

Se trata del defensor Eugenio Mena, quien en el entrenamiento del día jueves habría sufrido una complicación física que pondría en duda su presencia para el clásico ante la U.

Mena enciende las alarmas en la UC | Foto: Photosport

Esta información la dio a conocer en las últimas horas la periodista Verónica Bianchi en el programa ´Fuerte Al Ángulo’ de PicadoTV, en la profundizó en esta situación.

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“Hay que chequear como avanza esta información, pero es algo que habría ocurrido en el entrenamiento de hoy y que tiene que ver con un jugador que iba a ser titular, no quiero descartarlo todavía, pero sé que presentó problemas físicos Eugenio Mena a dos días el clásico”, informó.

Esta noticia sin duda que podría ser un duro dolor de cabeza para Daniel Garnero a días del Clásico Universitario, en la que esperan lo que serán las próximas horas para poder ver si el ‘Keno’ podrá ser opción para este duelo.

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