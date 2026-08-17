Manuel Mayo deja en suspenso la salida de esta figura de la U: “No está 100% firmada”

El gerente deportivo de Azul Azul sorprendió con su declaración sobre Franco Calderon. Ya fue oficializado en Independiente.

Universidad de Chile no ha finalizado su participación en el mercado de fichajes. A pesar de que el período para inscribir nuevos jugadores concluyó en el país, algunas figuras azules pueden emigrar al extranjero.

Una de ellas, fue oficializada en Argentina, pero Manuel Mayo sorprendió: el adiós no está ratificado. El gerente deportivo del conjunto universitario instaló el suspenso. ¿Por qué?

En conferencia de prensa, el directivo en cuestión abordó la inminente partida de Franco Calderón rumbo a Independiente de Avellaneda. Ya fue presentado en el elenco bonaerense.

“La salida de Franco todavía no está 100% firmada. Siempre queda algo. Tal vez se apuraron ahí, pero nos falta firmar algunas cosas”, comenzó señalando desde La Cisterna.

En dicha línea y entregándole un poco de tranquilidad al otro club involucrado, agregó: “No va a pasar nada, va a estar todo bien. Pero a mí me gusta referirme oficialmente cuando esté todo firmado“.

Universidad de Chile no ha confirmado la despedida de Franco Calderón. (Imagen: Photosport)

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Inminente adiós de Franco Calderón en Universidad de Chile

Finalmente, Manuel Mayo explicó por qué se produce este movimiento en el libro de pases. El propio futbolista buscó un nuevo destino ante la pérdida de protagonismo con Fernando Gago.

“Es por una situación que Franco no estaba jugando lo que él esperaba y estamos reforzándonos con Igor (Lichnovsky). Quedamos con una gran cantidad de centrales en el plantel y encontramos positivo para todos esta salida”, cerró.