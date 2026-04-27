Universidad de Chile derrotó a Universidad Católica en el Clásico Universitario. La escuadra azul venció 1-0 a su histórico archirrival y Agustín Arce fue clave para conseguir dicho resultado.

El mediocampista de 21 años fue desde el arranque y fue condecorado con el premio al mejor jugador del partido. Y cómo no iba a brillar, si cumplió un anhelo de infancia ante un Estadio Nacional repleto.

Así se lo confesó a Metamos Bulla, programa del canal de YouTube de Universidad de Chile. El volante no ocultó su emoción por haber participado en el encuentro contra la UC.

“Los otros compañeros, más grandes, ya están acostumbrados a jugar a estadio lleno. En mi caso, era primer partido que jugaba por la U con 45 mil personas. Más encima, en un Clásico Universitario“, lanzó.

Luego, el destacado juvenil agregó: “De hecho, entrando a la cancha, empiezo a ver a mi alrededor y era como estar viviendo un sueño. La verdad es que me dieron muchas ganas de llorar“.

Agustín Arce se desahogó en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Universidad de Chile vence en el Clásico Universitario

En la misma línea, Agustín Arce ahondó en su sentir. Llegó al club con tan solo ocho años, por lo que esperó a lo largo de toda su vida para satisfacer dicho deseo. Y lo logró con creces.

“Para todo futbolista formado en casa es muy lindo partir un clásico de titular. Que me avisen que fui la figura, aún mejor. Eso es un pasito de cada jugador, es lo que estoy viviendo ahora“, cerró.

En resumen:

Universidad de Chile venció 1-0 a Universidad Católica ante 45 mil personas en el Nacional.

venció a Universidad Católica ante en el Nacional. El mediocampista Agustín Arce , de 21 años, fue elegido como el mejor jugador del partido .

, de 21 años, fue elegido como el . Agustín Arce debutó como titular en un clásico tras llegar al club a los 8 años.