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Copa Libertadores

La figura de la UC más aplaudida en el primer tiempo contra Barcelona: “Es clave”

Un jugador titular del equipo de Daniel Garnero fue elogiado por los hinchas a través de redes sociales. Lo llenaron de loas.

Esta figura de Universidad Católica brilló ante Barcelona SC.
© Barcelona SCEsta figura de Universidad Católica brilló ante Barcelona SC.

Universidad Católica tuvo un majestuoso primer tiempo contra Barcelona de Guayaquil por la fase de grupos de Copa Libertadores: el conjunto precordillerano comenzó 2-0 arriba en el marcador.

Ante tal panorama, los hinchas de la UC le dedicaron emotivas palabras a una de las principales figuras en Ecuador: llenaron de elogios a Clemente Montes. El delantero fue vital.

¿Por qué? Asistió en el primer gol de Fernando Zampedri y luego anotó su propio tanto a los 22 minutos del compromiso. Debido a ello, se ganó las alabanzas de los fanáticos de su club.

La capacidad y potencia física de Clemente Montes es impresionante. Ganarle físicamente a un colombiano no es cosa poca” y “Será muy limitado de cabeza, pero es clave“, fueron parte de los comentarios.

Cabe consignar que el formado en San Carlos de Apoquindo no estuvo presente en el duelo contra Universidad de Chile por la Liga de Primera: la escuadra de Daniel Garnero lo extrañó.

Clemente Montes fue destacado en Universidad Católica. (Imagen: Photosport)

Clemente Montes fue destacado en Universidad Católica. (Imagen: Photosport)

Clemente Montes suma elogios en Universidad Católica

Martín Aliaga
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