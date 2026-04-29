Universidad Católica se prepara para visitar a Barcelona de Guayaquil por la fase de grupos de Copa Libertadores. En la antesala del encuentro, Jorge “Coke” Contreras le envió un mensaje al elenco precordillerano.

¿Qué pasó? A través de los micrófonos de BOLAVIP Chile, el referente de la UC advirtió una falencia en el conjunto dirigido por Daniel Garnero. Cree que puede ser perjudicial en Ecuador.

El recordado mediocampista teme por la presión que puede ejercer la escuadra de San Carlos de Apoquindo en territorio enemigo. La última caída (1-0 versus Universidad de Chile) no le dejó una buena sensación.

“Lo importante sería no perderlo. Ese es el problema, cómo volver a convertirse en el equipo inteligente que le jugó a Cruzeiro. Esa sería la tarea, porque Universidad Católica no viene jugando bien”, lanzó.

“Hay cosas en las que uno se ha sorprendido mucho, sobre todo en el partido con la U. Parece que estaba jugando con Boca Juniors, porque dejó jugar mucho a la U, no había presión“, agregó.

Coke Contreras teme por Universidad Católica. (Imagen: Photosport)

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La deuda pendiente de Universidad Católica

Finalmente y sobre la misma línea, el campeón con la UC aconsejó al plantel que intentará conseguir los tres puntos fuera del país: tiene que modificar su mentalidad independiente de quién esté en frente.

“A mí me queda muy patente el partido con Boca Juniors y este partido que hizo con la U. Y eso es lo que me preocupa, que por qué no tienen las condiciones de crearle mucha más presión al rival“, cerró.

En síntesis:

Universidad Católica visita a Barcelona de Guayaquil en la fase de grupos de Copa Libertadores.

visita a en la fase de grupos de Copa Libertadores. El referente Jorge Contreras criticó la falta de presión tras caer 1-0 ante la U.

criticó la falta de presión tras caer ante la U. El equipo dirigido por Daniel Garnero busca repetir el desempeño logrado frente a Cruzeiro.