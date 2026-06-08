El referente de Universidad Católica abordó la posible incorporación del delantero de 24 años. Le gusta la idea, pero la ve compleja de concretar.

Universidad Católica tiene un sorpresivo humo en el mercado de fichajes. ¿Qué pasó? Desde Brasil aseguran que Gonzalo Tapia está en la mira del elenco precordillerano para el segundo semestre.

Ello impactó a Jorge Aravena, que en conversación con BOLAVIP Chile aprobó su incorporación, aunque la ve lejana: por algo dejó el balompié nacional. No avizora su regreso.

Sin embargo, en caso de concretar el préstamo desde Sao Paulo, considera que la UC sumará una pieza de jerarquía para su desafío internacional: los octavos de final de la Copa Libertadores.

“Me sorprende que quieran traerlo a préstamo. No sé si Gonzalo debería venir tampoco, porque ya salió de Chile a hacer su carrera y no creo que quiera volver todavía”, comenzó señalando.

Sobre la misma línea, Mortero Aravena agregó: “Lo dije cuando lo vi por primera vez, hace varios años, que iba a ser un jugador de un gran nivel y bueno lo ha lo ha estado demostrando“.

Gonzalo Tapia asoma en la mira de Universidad Católica. (Foto: Getty Images)

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Universidad Católica observa a Gonzalo Tapia

Durante la presente campaña, el canterano de la UC ha disputado 27 enfrentamientos con Sao Paulo. En tales duelos, el seleccionado nacional anotó tres goles y no entregó asistencias.

¿Una dificultad para Universidad Católica? El futbolista en cuestión tiene contrato vigente hasta el 31 de diciembre de 2029. Un vínculo que puede esfumar cualquier ilusión.

En resumen:

Universidad Católica evalúa el regreso a préstamo del delantero Gonzalo Tapia desde Sao Paulo.

evalúa el regreso a préstamo del delantero Gonzalo Tapia desde Sao Paulo. El atacante Gonzalo Tapia registra 27 partidos jugados y tres goles en la temporada.

registra 27 partidos jugados y tres goles en la temporada. El ariete Gonzalo Tapia mantiene un contrato vigente en Brasil hasta diciembre de 2029.