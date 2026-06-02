Coke Hevia ilusiona a los hinchas de la UC con refuerzo desde Europa: “Está en marcha la operación”

El periodista y conductor de Pauta de Juego aborda un posible refuerzo de Universidad Católica para el segundo semestre.

Universidad Católica ya dejó atrás los tremendos triunfos ante Boca Juniors y Huachipato de la semana pasada y ahora buscará el milagro en la Copa de la Liga, donde necesita triunfar ante Cobresal y esperar que Ñublense pierda su partido.

Con el término de la primera mitad del año a la vuelta de la esquina, empieza a asomar el Mercado de Fichajes y la UC buscará incorporar piezas para pelear en serio en los octavos de final de la Copa Libertadores de América.

En esa línea, fue el periodista Coke Hevia quien en De Buena Fuente de DLT Sports soltó el nombre de un refuerzo que busca la UC desde el viejo continente: “La operación Maripán está en marcha. Después si llega o no, es otra cosa”, dijo sobre el actual jugador del Torino.

Hevia asegura que la UC busca a Maripán. | Foto: Photosport

En la misma línea de los refuerzos, Hevia anuncia el regreso de un jugador que, en su minuto, no dio el ancho en San Carlos de Apoquindo: “La Católica ya tiene un refuerzo, que vuelve Guillermo Soto, porque hay que tener un reemplazo de Sebastián Arancibia”.

“Necesita un refuerzo más del estilo de Giani que de Zuqui, un compadre de edad intermedia que pueda venir a explotar acá, te de ritmo y además le puedas sacar un rédito económico”, agregó sobre las necesidades cruzadas.

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¿Llegará Guillermo Maripán? El espigado defensor se formó en las inferiores de la UC, pasó por el Alavés de España, Mónaco de la Ligue 1 y ahora ha perdido protagonismo en el segundo equipo más relevante de Turín.

En síntesis

Universidad Católica buscará clasificar en la Copa de la Liga enfrentando a Cobresal.

El periodista Coke Hevia reveló que la UC inició gestiones para fichar a Guillermo Maripán.

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